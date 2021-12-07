Баптистерий – это пристройка к церкви или отдельное здание, предназначенное для проведения обряда крещения. Этот восьмиугольный бассейн византийского периода был расположен в западной части церкви Анайя – одной из крупнейших церквей Западной Анатолии.
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Баптистерий отлично сохранился
Научное исследование замка Кады как важной части культурного наследия региона проводится под руководством госпожи Зейнеп Меркангез – академика Эгейского университета. По ее словам, археологические раскопки принесли много сюрпризов, но находка баптистерия особенно взволновала ее. Он сохранил свою структурную целостность и несет очень важную информацию о своем периоде.
Баптистерий мы обнаружили случайно. Его особенность в том, что он гораздо величественнее своих аналогов,
– рассказала Зейнеп Меркангез.
Баптистерий для обряда крещения, построенный в 5 веке / Фото DHA
Директор археологического музея Айдина Абдулбари Йылдиз отметил, что место раскопок имеет богатую историю, которая началась еще в 4 веке до нашей эры. Сегодня Кушадасы – популярное туристическое место, куда приезжают тысячи отдыхающих.
Замок Кады-Курган является уникальным местом, где на трех акрах земли можно найти церковь, 2 баптистерия и исламский зал для молитв.
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