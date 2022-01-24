Не делайте этого в Египте: 5 табу, которые спасут от испорченного отдыха

Эти советы могут пригодиться путешественникам, которые едут в экзотическую страну впервые. В Египте существуют важные и неочевидные правила, нарушение которых может привести к негативным последствиям.

Не купайтесь ночью

На большинстве пляжей в Египте вы найдете предупреждение, что купание ночью запрещено. На это есть причины – в темное время суток активизируются морские обитатели: хищные рыбы, морские ежи. Они могут быть опасны для людей.

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Кроме того, на дне моря в Египте есть коралловые рифы. В темноте их невозможно увидеть – это увеличивает риск травм.

Не ходите в откровенной одежде вне гостиницы

Египет – мусульманская страна, где принято носить закрытую и строгую одежду. Туристам следует уважать местные правила и одеваться скромно.



Гулять в откровенной одежде в публичных местах – недопустимо / Фото Unsplash

Помните, что в купальнике можно ходить только по пляжу. На территории отеля одежда может быть довольно легкой: шорты, майки. Никогда не стоит посещать рестораны или публичные места в отеле в купальнике.

Для прогулки в город или на экскурсии выбирайте более закрытые варианты: не слишком короткие шорты, футболки и так далее. Не стоит подчеркивать фигуру излишне обтягивающей одеждой.

Не пейте воду из крана и даже не берите ее в рот

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

Качество водопроводной воды в этой стране достаточно низкое. Лучше не рисковать и пить исключительно воду из бутылок.

Туристам даже не рекомендуют чистить зубы водой из крана. Для этого лучше покупать воду в магазине. В отелях обычно предлагают запас питьевой воды на день в каждом номере.

Не залезайте на пирамиды



Законы Египта категорически запрещают залезать на пирамиды / Фото Unsplash

Да, существует категория туристов, которые едут в Каир и хотят залезть на эти старинные достопримечательности. Однако за такую ​​авантюру можно строго поплатиться – храбрецам грозит от месяца до 3 лет тюрьмы.

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Женщинам лучше не гулять самим и не ездить в такси в одиночестве

За порядком в стране следит туристическая полиция, поэтому отдыхать в Египте достаточно безопасно. Однако женщинам лучше проявлять некоторую осторожность: не путешествовать одним к отдаленным, нетуристическим местам, не гулять ночью без компании и не садиться в такси в одиночестве.

Эти нехитрые правила безопасности помогут избежать чрезмерного внимания, которое могут проявлять местные жители.

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