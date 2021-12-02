Почти на всех пляжах Египта есть таблички, запрещающие ночное купание. Все потому, что в темное время суток активизируются морские жители.
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Туристам нужно учитывать, что они могут получить травму во время купания. И тогда страховая компания может отказаться покрывать расходы – вы ведь нарушили официальный запрет купаться после заката.
Что угрожает туристам ночью
Морские ежи
Днем эти животные обычно находятся вдали от берега, а ночью их прибивает волнами. К тому же в темноте вы точно не рассмотрите морского ежа на дне – это повышает риск наступить на него.
От игл морского ежа не всегда спасает даже специальную обувь.
Ночью на морского ежа легко наступить / Фото Unsplash
Кораллы
Ночью кораллов в морском дне совсем не видно. О них можно зацепиться и упасть, повредить ногу или удариться.
Лучше наблюдать за кораллами днем / Photo Unsplash
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Морские хищники
В водах Египта обитает немало хищных рыб. Днем они спят или держатся подальше от берега – ведь боятся большого количества людей. А вот ночью могут выплыть на мелководье.
Конечно, вряд ли рыба нападет на вас целенаправленно. Однако она может испугаться и защищаться.
В Красном море водятся хищные рыбы / Фото Unsplash