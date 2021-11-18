Не каждый подплывет до края: в Дубае открыли бассейн на верхнем этаже небоскреба

Ассортимент локаций отдыха в Дубае пополнился еще одним фантастическим местом. Там открыли первый в мире пейзажный бассейн с панорамным видом на высоте 200 метров. Он расположен на 50-м этаже небоскреба Palm Tower.

В Aura Skypool Lounge терраса с баром окружена бассейном по периметру. Это обеспечивает посетителям возможность плавать, наслаждаясь пейзажами города со всех сторон.

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Бассейн с панорамой на 360 градусов / Фото Aura Skypool

Как попасть в уникальный бассейн

Лаундж работает ежедневно с 10 утра и до заката. Желающие поплавать в самом высоком панорамном бассейне в мире должны записаться в один из трех доступных временных промежутков – до обеда, после обеда или на целый день.

Aura Skypool Lounge – новая точка на туристической карте Дубая / Фото Aura Skypool

Есть несколько видов входных билетов:

утренний – от 170 дирхамов ОАЭ (1225 гривен) с человека;

вечерний – от 200 дирхамов ОАЭ (1450 гривен) с человека;

билет на весь день – от 370 дирхамов ОАЭ (2670 гривен) с человека.

В стоимость базовых билетов входят доступ в лаунж, шезлонг и специальный приветственный набор. Кроме того, в лаундже предлагают и более дорогие VIP-билеты с расширенным пакетом услуг.

Первый в мире панорамный бассейн, расположенный на высоте 200 метров / Фото Aura Skypool

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Чтобы попасть в Aura Skypool Lounge, нужно подняться на 50 этаж Palm Tower на специальном лифте. Из него посетители выходят на террасу для отдыха, выполненную в минималистическом стиле. В баре можно заказать изысканные напитки и закуски.

Фантастические виды, открывающиеся из бассейна / Фото Aura Skypool, Chrissified