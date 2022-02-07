Не медлите: эксперт назвал лучшее время для покупки авиабилетов на лето

Путешественникам, желающим отправиться в отпуск летом 2022 года, стоит уже задуматься о покупке билетов на самолет. Это связано с тем, что в скором времени ожидается повышение цен на авиаперевозки.

Об этом рассказал экономист американской туристической компании Hopper's Адит Дамодаран. По его словам, цены на авиабилеты будут расти из-за повышенного спроса, сезонных эффектов и более высоких цен на авиационное топливо.

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Когда покупать билеты

Касательно резкого роста цен на билеты следует принять во внимание, что сейчас они необычайно дешевые из-за низкого спроса в связи с распространением Омикрона,

– отметил специалист.

Именно поэтому эксперты советуют по возможности покупать билеты на лето уже или в ближайшее время. Если такой возможности нет, нужно помнить и применять важное правило для авиапутешествий. Бронировать билеты следует не позднее, чем за 3 недели до даты вылета, а в идеале делать это нужно еще раньше, а именно за 4 – 6 недель до поездки.

Это связано с тем, что в большинстве случаев стоимость билетов существенно растет. В среднем билеты дорожают на 25% за 2 недели до рейса и еще на 30% в последнюю неделю.

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Специалисты отмечают, что из-за нестабильной эпидемиологической ситуации сейчас сильно увеличился спрос на билеты с гибкими условиями бронирования. Обычно потенциальная возможность вернуть или обменять билет является платной, однако туристы готовы доплачивать, чтобы не остаться ни с чем.

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