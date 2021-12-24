Не носить ценные вещи: как безопасно и интересно отдохнуть на Занзибаре
Источник:РБК-Украина
Остров Занзибар расположен в Индийском океане и принадлежит африканской стране Танзании. Украинцы только недавно начали отдыхать в этом райском месте, поэтому вокруг него существует немало мифов.
Занзибар привлекает путешественников своими роскошными белыми пляжами, теплой океанской водой и вкусными морепродуктами. Узнайте малоизвестные детали об отдыхе на острове.
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Дорого ли отдыхать на Занзибаре
Как и многие африканские страны, этот остров не слишком дешев для европейцев. Впрочем, стоимость пакетных туров вполне доступная. Из Киева можно добраться самолетами с одной пересадкой – например, в Катаре.
Роскошные пляжи острова привлекают туристов / Фото Unsplash
Есть ли на Занзибаре сафари
Нет, тем, кто хочет увидеть животных, нужно ехать в материковую Танзанию. Там расположены известные национальные парки.
Путешественники могут поплавать по океану на лодочке / Фото Unsplash
Безопасно ли на Занзибаре
На территории гостиниц отдыхать вполне безопасно. Вне территории лучше не носить с собой деньги и ценные вещи.
Организованные экскурсионные туры можно посещать вполне безопасно. Местное население в большинстве своем радуется туристам: люди приветливы и улыбаются. Все потому, что путешественники – важный источник заработка для занзибарцев.
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Чем заняться на Занзибаре
Несмотря на распространённый стереотип, на острове можно не только купаться и загорать.
На Занзибар едут ради кайтсерфинга / Фото Unsplash
Активные развлечения на Занзибаре:
- экскурсии для наблюдения за птицами и черепахами,
- катание на лодке,
- кайтсерфинг,
- дайвинг,
- экскурсии по столице – городу Стоун-Таун и так далее.
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