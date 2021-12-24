Не носить ценные вещи: как безопасно и интересно отдохнуть на Занзибаре

Остров Занзибар расположен в Индийском океане и принадлежит африканской стране Танзании. Украинцы только недавно начали отдыхать в этом райском месте, поэтому вокруг него существует немало мифов.

Занзибар привлекает путешественников своими роскошными белыми пляжами, теплой океанской водой и вкусными морепродуктами. Узнайте малоизвестные детали об отдыхе на острове.

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Дорого ли отдыхать на Занзибаре

Как и многие африканские страны, этот остров не слишком дешев для европейцев. Впрочем, стоимость пакетных туров вполне доступная. Из Киева можно добраться самолетами с одной пересадкой – например, в Катаре.



Роскошные пляжи острова привлекают туристов / Фото Unsplash

Есть ли на Занзибаре сафари

Нет, тем, кто хочет увидеть животных, нужно ехать в материковую Танзанию. Там расположены известные национальные парки.



Путешественники могут поплавать по океану на лодочке / Фото Unsplash

Безопасно ли на Занзибаре

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

На территории гостиниц отдыхать вполне безопасно. Вне территории лучше не носить с собой деньги и ценные вещи.

Организованные экскурсионные туры можно посещать вполне безопасно. Местное население в большинстве своем радуется туристам: люди приветливы и улыбаются. Все потому, что путешественники – важный источник заработка для занзибарцев.

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Чем заняться на Занзибаре

Несмотря на распространённый стереотип, на острове можно не только купаться и загорать.



На Занзибар едут ради кайтсерфинга / Фото Unsplash

Активные развлечения на Занзибаре:

экскурсии для наблюдения за птицами и черепахами,

катание на лодке,

кайтсерфинг,

дайвинг,

экскурсии по столице – городу Стоун-Таун и так далее.

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