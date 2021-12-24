Занзібар приваблює мандрівників своїми розкішними білими пляжами, теплою океанською водою та смачними морепродуктами. Дізнайтеся маловідомі деталі про відпочинок на острові.

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Чи дорого відпочивати на Занзібарі

Як і чимало африканських країн, цей острів є не надто дешевим для європейців. Втім, вартість пакетних турів досить доступна. З Києва можна дістатися літаками з однією пересадкою – наприклад, в Катарі.



Розкішні пляжі острова приваблюють туристів / Фото Unsplash

Чи є на Занзібарі сафарі

Ні, тим, хто хоче побачити тварин, потрібно їхати до материкової Танзанії. Саме там розташовані відомі національні парки.



Мандрівники можуть поплавати океаном на човнику / Фото Unsplash

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Чи безпечно на Занзібарі

На території готелів відпочивати цілком безпечно. Поза територією краще не носити із собою гроші та цінні речі.

Організовані екскурсійні тури також можна відвідувати цілком безпечно. Місцеве населення здебільшого радіє туристам: люди привітні та усміхнені. Усе тому, що мандрівники – важливе джерело заробітку для занзібарців.

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Чим зайнятися на Занзібарі

Попри поширений стереотип, на острові можна не тільки купатися й засмагати.



На Занзібар їдуть заради кайтсерфінгу / Фото Unsplash

Активні розваги на Занзібарі:

екскурсії для споглядання за птахами й черепахами,

катання на човні,

кайтсерфінг,

дайвінг,

екскурсії столицею – містом Стоун-Таун тощо.

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