Не помогут: стюардесса рассказала, о какой услуге не должны просить пассажиры самолета

Все, кому приходилось летать, знают, какой любезный и радушный персонал встречает вас на борту. Однако есть вещи, о которых пассажиры никогда не должны просить – ведь стюардессы не обязаны их выполнять.

Американская стюардесса Джамила Хардвик в соцсетях рассказала, что не входит в обязанности персонала. Вероятно, вам откажут в помощи, даже если вы об этом попросите.

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Не просите положить багаж на полку

Туристы не должны просить помощи с багажом, который нужно положить на верхнюю полку. Это нужно делать самостоятельно.

Бортпроводницы не должны помогать пассажирам с багажом на верхних полках. На это есть простая причина.

Нам не платят, пока не закроется посадочная дверь. Если мы получим травму, когда поднимем эту сумку в верхний отсек для ручной клади и вещей, мы не сможем списать это на производственную травму,

– рассказала бортпроводница.



Не нужно злоупотреблять добротой бортпроводников / Фото - Pixabay

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Иногда это даже запрещают

Некоторые компании прямо запрещают поднимать багаж. Ведь при травме бортпроводник не сможет выполнять свои обязанности. А компания не будет отвечать за эту ситуацию.

К тому же сумки иногда бывают очень тяжелые – даже несмотря на ограничения авиакомпании. Поэтому не подвергайте персонал опасности, тщательно относитесь к наполнению своей ручной клади и ставьте ее на полку собственноручно.