Как не попасть на мошенников в Египте: 4 популярных схемы обмана

Египет – прекрасная страна, привлекающая туристов со всего мира. Однако там, где есть путешественники, всегда есть и нечестные люди, желающие на них нажиться.

Узнайте, как не попасть на крючок к мошенникам и сэкономить свои деньги, время и нервы. И, главное, не забывайте – не все люди хотят вас обмануть, поэтому относитесь к окружающим приветливо и по-дружески.

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"Хорошие" продавцы

Когда придете на рынок, вам могут предложить подарки и презенты, "совершенно бесплатно". Не нужно брать их – вас ведь не отпустят, пока не оставите "пожертвование".



На рынке не стоит принимать подарки от незнакомых людей / Фото Unsplash

Вас проведут по городу

Незнакомцы на улице могут предложить провести вас кратчайшими и безопасными путями. За такую ​​услугу с вас потом непременно потребуют чаевые.

Такси

Если вы садитесь в такси со счетчиком, убедитесь, что его включили. Иначе потом стоимость поездки будет объявлена ​​по усмотрению таксиста.

Если же счетчика у такси нет – договоритесь о стоимости заранее. Ибо сумма может оказаться значительно выше той, на которую вы рассчитывали.

Женщинам не советуют ездить в такси в одиночестве в целях безопасности. Лучше путешествовать вдвоем или компанией.

Не просите вас сфотографировать

Местные жители могут расценить это как дополнительный заработок. Кроме того, не забывайте, что в любом путешествии не стоит доверять дорогостоящие гаджеты незнакомцам.



Не держите ценные вещи в легкодоступных местах / Фото Unsplash

Другие правила безопасности в Египте:

Не присоединяйтесь к большим скоплениям людей, особенно к политическим собраниям. Одевайтесь консервативно, когда отправляетесь в город. Лучше всего – путешествовать в компании, особенно ночью.

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Также следует помнить ключевые правила поведения в любой стране мира: