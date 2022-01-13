Не только пирамиды: 3 малоизвестных места, которые обязательно стоит увидеть в Египте

Египет открыт для украинских туристов, там тепло и солнечно круглый год, а цены очень демократичные. Именно поэтому путешественники отправляются в эту страну в течение всего года.

Большинство туристов ограничиваются посещением пирамид и старинных храмов. Кое-кто вообще никуда не едет, предпочитая морской отдых. Однако в Египте есть интересные и малоизвестные места, достойные внимания путешественников.

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Эль-Гуна



Это место поражает своими каналами и островами / Фото Tripadvisor

Этот курорт называют Египетской Венецией. Здесь можно любоваться каналами с морской водой, а также десятками искусственных островов, соединенных мостами.

Город исполнен в едином архитектурном стиле. Над дизайном работали европейцы, итальянцы и египтяне. Сотни ярких фото в Эль-Гуне – обеспечены.

Эль-Гуна – довольно дорогой курорт, поэтому здесь можно не поселяться, а просто приехать на экскурсию.

Базар Хан аль-Халили

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Базар выглядит вполне сказочно / Фото VipGeo

Эта достопримечательность расположена в столице Египта, Каире. Восточный рынок привлекает туристов своими красками и запахами.

Здесь можно купить все: специи, сладости, кальяны, одежду. Путешествуя по улочкам рынка, туристы заходят в многочисленные кофейни и кафе, а также лакомятся уличной едой.

На рынке можно и нужно торговаться. Если хотите приобрести сувенир и почувствовать колорит страны – обязательно посетите Хан аль-Халили.

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Эль-Файюм



Эль-Файюм – самый большой оазис Египта / Фото Zen Yandex

Это место – оазис среди пустыни. Только представьте: среди песков можно увидеть настоящие водопады, большое озеро Карук, пальмовые рощи, фруктовые сады и множество зелени.

В Эль-Файюме выращивают зерно, фрукты и другие сельскохозяйственные культуры. Этот край является главной житницей Египта.

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