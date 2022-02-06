Не только Султанахмет: что посмотреть в Стамбуле за пределами туристического района

Стамбул – единственный город, расположенный и в Азии, и в Европе. Мегаполис поражает путешественников своими огромными размерами и невероятным количеством достопримечательностей.

Султанахмет – район в европейской части Стамбула. Это старая часть города, расположенная на мысе между бухтой "Золотой рог", Босфорским проливом и Мраморным морем.

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Султанахмет – точка притяжения туристов, ведь именно там расположены основные достопримечательности, мечети, дворцы, рестораны и кафе. Однако и за пределами района есть немало интересных аттракций.

Мечеть Сулеймание



Мечеть Сулеймание / Фото Planetofhotels

Эта мечеть является второй по размерам в Стамбуле. Со двора мечети открывается великолепный вид на Босфор.

Район Балат



Район Балат / Фото Planetofhotels

Этот район также называют "цветным". Здесь у каждой улицы есть собственный колорит. Интересно смотрится сочетание зеленого, оранжевого, голубого и желтого цветов построек.

Девичья башня

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Девичья башня / Фото Puzzle Garage

Это место называют "самым романтичным" в Стамбуле. На лестнице башни можно не спеша попить чай с местными бубликами под названием "симит".

Мечеть Ортакьой



Мечеть Ортакьой / Фото Istanbul-life

Эта мечеть расположена в одноименном районе на краю Босфора. Сюда советуют приходить на рассвете, когда вокруг еще нет людей.

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Стрит-арт в районе Каракёй



Район Каракёй / Фото Yaturisto

Здесь улицы напоминают галереи под открытым небом – путешественники смогут увидеть немало впечатляющих граффити и инсталляций.

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