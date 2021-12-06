Как недорого отдохнуть в Турции: 10 полезных лайфхаков

Для того чтобы сэкономить на отдыхе, нужно избегать поездок в высокий сезон. Узнайте, когда дешевле ехать в Турцию, а так же, как сэкономить на развлечениях и еде.

Самое дорогое время в Турции – летний сезон и Новый год. Старайтесь избегать этих периодов, если хотите сделать свой отпуск бюджетным.

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В низкий сезон цены на все гораздо ниже / Фото Unsplash

Когда лучше ехать в Турцию

Самый дешевый период – осенью, зимой, весной, а также в июне. На море лучше ехать в "бархатный" сезон – он здесь длится с сентября до конца октября. В этот период меньше отдыхающих, а цены гораздо приятнее. В низкий сезон выгодно ехать в хорошие гостиницы. Цены могут быть даже вдвое ниже стандартных. Поэтому, если любите хороший сервис и хотите насладиться отдыхом в пятизвездочном отеле – подумайте об отпуске в низкий сезон. Также можно сэкономить на раннем бронировании. Если вы мечтаете побывать в Турции как раз летом, в высокий сезон, бронировать тур нужно уже. Самые низкие цены обычно бывают при раннем бронировании.

Самые дешевые курорты Турции

К самым дешевым курортам можно отнести следующие: Аланья, Анталья, Кемер. Курорты со средней ценой на отдых: Сиде, Мармарис. Самыми дорогими курортами считают Белек, Фетхие, Бодрум. Даже на элитных курортах доступен отдых за небольшие деньги. Например, вы можете выбрать отель, расположенный вдали от моря. Обычно все такие гостиницы обеспечивают бесплатный трансфер на пляж.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

Зная ценовую категорию каждого курорта, проще сориентироваться, что будет вам по карману.

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Для покупок лучше выбирать небольшие магазинчики / Фото Unsplash

Ищите заведения для местных – обычно цены там намного ниже, а еда вкуснее. Турки любят хорошо поесть, поэтому смело выбирайте кафе и рестораны, где много местных людей. Обычно в нетуристических местах не говорят на английском или русском языке. Если отдыхаете в Стамбуле – дешевле всего есть там можно в районе Египетского и Гранд-базара. Если хотите приобрести турецкие сладости, делайте это в маленьких кондитерских. В сетевых супермаркетах цены очень завышены.

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