Найдорожчий час в Туреччині – це літній сезон та Новий рік. Намагайтеся уникати цих періодів, якщо хочете зробити свою відпустку бюджетною.

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У низький сезон ціни на все набагато нижчі / Фото Unsplash

Коли найкраще їхати до Туреччини

Найдешевший період – восени, взимку, навесні та у червні. На море найкраще їхати в "оксамитовий" сезон – він тут триває з вересня до кінця жовтня. В цей період менше відпочивальників, а ціни набагато приємніші. У низький сезон вигідно їхати до хороших готелів. Ціни можуть бути навіть удвічі нижче за стандартні. Тому, якщо полюбляєте хороший сервіс і хочете насолодити відпочином у п'ятизірковому готелі – подумайте про відпустку в низький сезон. Також можна зекономити на ранньому бронюванні. Якщо ви мрієте побувати в Туреччині саме влітку, у високий сезон, бронювати тур потрібно вже. Найнижчі ціни зазвичай бувають при ранньому бронюванні.

Хоча за вікном зима та холод, зараз саме час подбати про літню відпустку. Раннє бронювання від Coral Travel – це вигідні умови на найпопулярніші напрямки. Детальніше дізнайтеся тут.

Найдешевші курорти Туреччини

До найдешевших курортів можна віднести такі: Аланья, Анталья, Кемер. Курорти із середньою ціною на відпочинок: Сіде, Мармаріс. Найдорожчими курортами вважають Белек, Фетхіе, Бодрум. Навіть на елітних курортах доступний відпочинок за відносно невеликі гроші. Наприклад, ви можете обрати готель, розташований далеко від моря. Зазвичай усі такі готелі забезпечують безкоштовний трансфер на пляж.

Знаючи цінову категорію кожного курорту, простіше зорієнтуватися, що буде вам по кишені.

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Як харчуватися смачно та недорого



Для покупок краще обирати невеликі магазинчики / Фото Unsplash

Шукайте заклади для місцевих – зазвичай ціни там набагато нижчі, а їжа смачніша. Турки полюбляють добре поїсти, тому сміливо обирайте кафе та ресторани, де багато місцевих людей. Зазвичай у нетуристичних місцях не розмовляють англійською чи російською мовою. Якщо відпочиваєте у Стамбулі – найдешевше поїсти там можна у районі Єгипетського та Гранд-базару. Якщо хочете придбати турецькі солодощі, робіть це в маленьких кондитерських. У мережевих супермаркетах ціни дуже завищені.

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