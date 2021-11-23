Никто не узнает: блогерка показала, как бесплатно взять в самолет дополнительный багаж

23 ноября 2021 , 17:52
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Источник:

The Mirror

Собираясь в путешествие, очень важно позаботиться о багаже, чтобы взять все необходимые вещи, но и не переплачивать за дополнительное место. У опытных путешественников есть собственные способы решения этой проблемы и они с удовольствием делятся ими с другими.

Об одном из таких лайфхаков рассказала инстаграм-блогер Мари Фе. Когда ей нужно взять с собой больше одежды, женщина берет не дополнительный чемодан, а обычную наволочку. 

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Подушка вместо чемодана

Мари опубликовала видео, в котором показала, как складывает в наволочку свои вещи, пока она не становится похожей на подушку. На следующих кадрах она заходит с ней в аэропорт и садится в самолет. На подушку никто не обратил внимания, так что за дополнительный багаж платить не пришлось. 

Видео с лайфхаком Мари стало вирусным в сети, но мнения пользователей интернета по поводу его эффективности разделились. Некоторые считают эту идею гениальной, а другие относятся к ней скептически, мол, такой трюк пройдет не с каждой авиакомпанией:

  • "Это так умно. Обязательно применю в следующем путешествии";
  • "Мне это нужно. У меня всегда больше вещей, чем у других";
  • "Лучший совет, который я когда-либо получала";
  • "Бюджетные авиакомпании все равно будут брать за это деньги";
  • "Есть авиакомпании, где сделать такое невозможно";
  • "Но такое не пройдет на бюджетных рейсах, не так ли?".
Автор: Софія Гусєва