Про один із таких лайфхаків розповіла інстаграм-блогерка Марі Фе. Коли їй потрібно взяти із собою більше одягу, жінка бере не додаткову валізу, а звичайну наволочку.
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Подушка замість валізи
Марі опублікувала відео, в якому показала, як складає у наволочку свої речі, аж поки вона не стає схожою на подушку. На наступних кадрах блогерка заходить з нею до аеропорту та сідає у літак. На подушку ніхто не звернув уваги, тож жінці не довелося платити за додатковий багаж.
Відео з лайфхаком Марі стало вірусним у мережі, але думки користувачів інтернету з приводу його ефективності розділилися. Дехто вважає цю ідею геніальною, а інші ставляться до неї скептично, мовляв, такий трюк пройде не з кожною авіакомпанією:
- "Це так розумно. Обов'язково застосую в наступній подорожі";
- "Мені це потрібно. У мене завжди більше речей, ніж в інших";
- "Найкраща порада, яку я коли-небудь отримувала";
- "Бюджетні авіакомпанії все одно братимуть за це гроші";
- "Є авіакомпанії, де зробити таке неможливо";
- "Але ж таке не пройде на бюджетних рейсах, чи не так?".