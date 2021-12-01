Ночь под водой: как выглядит уникальный морской отель в Танзании

Отель Mantra Resort известен среди туристов благодаря одной из своих вилл. Там есть комната, полностью расположенная под водой.

Уникальный отель построили вблизи кораллового острова Пемба, в 50 километрах к северу от Занзибара. Одна из комнат отеля находится прямо в акватории Индийского океана.

Читайте также Горнолыжный рай и множество развлечений: почему Буковель привлекает людей со всего мира

Что известно об острове Пемба

Это тропический остров, поражающий путешественников своей неприкосновенной природой. Здесь можно увидеть дождевые леса, кокосовые пальмы, плантации манго, бананов, каучука и гвоздичного дерева. Также остров славится своими коралловыми рифами.



Отель окружен удивительной природой / Фото Mantra Resort

Уникальная вилла под водой

Название этой оригинальной комнаты – Underwater Villa. Подводная достопримечательность расположена довольно далеко от острова. Кроме комнаты в океане, здесь есть терраса, на которой можно загорать, и спальня над водой.



Уникальная вилла сверху / Фото Mantra Resort

Отель на острове Пемба был открыт в 2013 году. Кроме подводной виллы здесь есть и обычные номера, окруженные невероятной природой.

Автором проекта стал шведский дизайнер Микаэль Генберг, глава компании Genberg Underwater Hotels.



На вилле есть и комната над водой / Фото Mantra Resort

Как все устроено

Подводная вилла – это трехуровневая конструкция высотой 4 метра. Нижний ярус расположен ниже уровня воды. Конструкция прикреплена канатами к морскому дну – чтобы домик никуда не уплыл.

Терраса на верхнем этаже позволяет загорать днем ​​и смотреть на звезды ночью.



Так выглядит комната под водой / Фото Mantra Resort

К теме Райский остров для бюджетных путешествий: какие развлечения доступны на Занзибаре

Дайвинг на острове

Вблизи отеля расположено 9 дайв-спотов, где можно любоваться кораллами и яркими морскими обитателями.



У острова расположены коралловые рифы / Фото Mantra Resort

Отель часто выбирают любители подводного мира и спорта, пары для романтического отдыха, а также семьи с детьми.



Вид из комнаты в отеле / ​​Фото Mantra Resort