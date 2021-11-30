Занзибар – архипелаг из 75 островов, принадлежащий африканской стране Танзании. "Занзибаром" называется и главный остров, где обычно отдыхают туристы.
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Что известно об отдыхе на Занзибаре
Занзибар привлекает туристов роскошной природой и климатом / Фото Unsplash
Этот райский остров в Индийском океане открыт для туристов. Сюда едут за пляжным отдыхом, роскошными видами "как в рекламе", вкусными морепродуктами и доступными ценами.
Сезон отдыха на Занзибаре длится круглый год. Правда, в апреле и мае здесь сезон дождей – поэтому лучше выбирать для отдыха другие месяцы.
Занзибар привлекает туристов постоянно тёплым океаном. Температура воды в нем колеблется от 27 до 32 градусов.
Чем заняться на Занзибаре, кроме купания и загорания?
Развлечения на Занзибаре
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Посетить ферму специй
Климат острова способствует выращиванию различных специй. Плантации пряностей занимают половину территории острова. В садах специй можно увидеть, как растут ваниль, корица, гвоздика, мускатный орех, какао и другие пряности, известные нам с детства.
На острове выращивают специи / Фото Unsplash
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Поехать в Стоун Таун
Панорама Стоун Тауна / Фото Unsplash
Это главный город Занзибара и его культурный центр. С 2000 года он занесен в мировое наследие ЮНЕСКО. Что можно посетить в Стоун Тауне:
- Впечатляющие старинные улочки, по которым можно долго бродить.
- Огромная коллекция старинных резных дверей, украшающих входы в городские дома.
- Дом чудес – главная достопримечательность острова.
- Дом Фредди Меркьюри, музыкальной легенды, который родился и вырос именно на Занзибаре.
- Местный рынок и рыбные рестораны.
- Парк Фородхани – бывший рынок, где продавали рабов. Атмосфера этого места поражает неподготовленных туристов.
- Многочисленные сувенирные лавки.
По узким улочкам Стоун Тауна можно долго гулять / Фото Unsplash
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Поплыть на встречу с дельфинами
Туристам здесь предлагают сесть в небольшую лодку и поплыть на поиски дельфинов. Если повезет, можно увидеть их совсем рядом. Однако может и не повезти: ведь такая экскурсия – это своеобразная лотерея.
Туристам предлагают отправиться на поиски дельфинов / Фото Unsplash
- Посмотреть на коралловые рифы
Туристам на Занзибаре доступен дайвинг и снорклинг. Океан здесь полон удивительных обитателей: можно увидеть яркие коралловые рифы, фигурных рыбок, огромных черепах, морских звезд и так далее.
Если не любите экстрим – всегда можно просто поплавать на лодке с прозрачным дном.
Туристы могут поплавать на лодке с прозрачным дном / Фото Unsplash
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Заняться кайтсерфингом
Кайтсерфинг – катание на доске с помощью воздушного змея – кайта. На Занзибаре почти всегда есть ветер, который делает такое развлечение возможным. Многие приезжают сюда именно ради кайтсерфинга.
На Занзибаре доступен кайтсерфинг / Фото Republika.pro
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Посетить "тюремный ресторан"
Тюремный ресторан на Занзибаре / Фото SafariZanzibari
Крошечный остров "Призон айленд" расположен недалеко от Занзибара. Туда можно доплыть на лодке за 30 минут. Когда-то там была тюрьма, а сейчас отель и ресторан с особой атмосферой. А еще на острове живут дружелюбные черепахи, которых можно погладить.