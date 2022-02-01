Новая жизнь: в Британии из самолета сделали бар для роскошных вечеринок

Самолет авиакомпании British Airways превратят в шикарный зал для вечеринок. Заведение будет расположено в британском городе Котсуолдс.

Самолет Boeing 747 компании British Airways досрочно вывели из эксплуатации из-за пандемии COVID-19. Сейчас он находится в частном аэропорту города Котсуолдс на юго-западе Великобритании.

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В самолете есть все для вечеринок / Фото SWNS

Самолет приобрели за 1 фунт

В 2020 году исполнительный директор аэропорта выкупила самолет у компании всего за 1 фунт (около 38 гривен – 24 канал). Теперь его переоборудовали в пространство для празднований.

Самолет можно арендовать для проведения вечеринок, дней рождения, свадеб, корпоративных мероприятий, презентаций и так далее.



Боинг досрочно вывели из эксплуатации / Фото SWNS

Я заплатила за него фунт, и у нас есть определенное обязательство содержать его так, как это целесообразно для общественного пользования,

– рассказывает новая владелица самолета.

В самолете сделали бар, расчистили площадку для проведения мероприятий, а также полностью переделали электропроводку.



Пространство переоборудовали под нужды людей, которые будут его арендовать / Фото SWNS

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Внутри самолета для вечеринок / Фото SWNS

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