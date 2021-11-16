Как облегчить полет для малышей: частые ошибки родителей, путешествующих с детьми

Путешествовать самолетом иногда бывает трудно, особенно это касается семей, отправляющихся в путь с маленькими детьми. Длительные полеты нелегко даются активным малышам и требуют от их родителей определенной подготовки.

Американская телеведущая и мама двух близнецов Саманта Браун часто путешествует со своими детьми. Она выделила самые распространенные ошибки родителей, которые берут в путешествия своих малышей.

Это интересно Зимнее путешествие в Турцию: почему стоит поехать в Каппадокию и как выбрать тур

Путешествовать с детьми в одиночку

Журналистка советует по возможности не отправляться в длительные полеты с детьми только одному взрослому. Беспокоиться о билетах и ​​вещах, а одновременно развлекать малышей довольно сложно. Именно поэтому для такого путешествия необходимы хотя бы два человека, которые разделят между собой обязанности.

Один из них будет заниматься организационными моментами – грузить багаж, особенно если в нем есть детские коляски и автокресла, проверять билеты, искать места. В это время другой взрослый будет беспокоиться о детях и их развлечениях, не отвлекаясь на все остальное. В его ответственности – игрушки, книги и все остальное, что поможет занять детей.

Спешить сесть в самолет

Многие родители пользуются услугой приоритетной посадки в самолет, считая, что долго ждать и толкаться в очереди неудобно. Это действительно так, но не тогда, когда вы путешествуете с детьми. В таком случае заходить в самолет лучше последними.

Чем позже вы это сделаете, тем меньше вашим детям придется скучать, сидя на одном месте. Зато оставшись в общей очереди, у них будет больше времени и возможностей, чтобы потратить энергию.

На тему Альтернатива подушке: интересный лайфхак, который поможет выспаться в самолете

Не брать с собой еду

Путешествуя с детьми, родителям желательно взять с собой снеки и воду. Голодным малышам лететь будет сложнее, а они, как известно, могут захотеть есть или пить в любой момент. Важно быть к этому готовым. Кроме того, взрослым также не помешает позаботиться о себе и перекусить.