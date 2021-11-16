Як полегшити політ для малюків: найпоширеніші помилки батьків, які подорожують з дітьми

Подорожувати літаком іноді буває важко, особливо це стосується сімей, які вирушають у дорогу з маленькими дітьми. Тривалі польоти нелегко даються непосидючим малюкам, і вимагають від їхніх батьків певної підготовки.

Американська телеведуча та мама двох близнюків Саманта Браун часто мандрівки зі своїми дітьми. Вона виокремила найпоширеніші помилки, яких припускаються батьки, що беруть у подорожі своїх малюків.

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Подорожувати з дітьми самотужки

Журналістка радить за можливості не вирушати у тривалі польоти з дітьми лише одному дорослому. Турбуватися про квитки та речі, а одночасно з тим розважати малюків доволі складно. Саме тому для такої подорожі необхідні хоча б двоє людей, які розділять між собою обов'язки.

Один із них буде займатися організаційними моментами – вантажити багаж, особливо якщо у ньому є дитячі візки та автокрісла, перевіряти квитки, шукати місця тощо. У цей час інший дорослий турбуватиметься про дітей та їхні розваги, не відволікаючись на усе інше. У його відповідальності – іграшки, книжки та будь-що інше, що допоможе зайняти дітей.

Поспішати сісти в літак

Багато батьків користуються послугою пріоритетної посадки у літак, вважаючи, що довго чекати та штовхатися у черзі незручно. Це справді так, але не тоді, коли ви подорожуєте з дітьми. За таких умов заходити до літака краще останніми.

Чим пізніше ви це зробите, тим менше вашим дітям доведеться нудьгувати, сидячи на одному місці. Натомість, залишившись у загальній черзі, вони матимуть більше часу та можливостей, щоб витратити енергію.

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Не брати з собою їжу

Мандруючи з дітьми, батькам бажано мати із собою снеки та воду. Голодним малюкам подорожувати буде важче, а вони, як відомо, можуть захотіти їсти чи пити у будь-який момент. Важливо бути до цього готовими. Окрім того, дорослим також не завадить потурбуватися про себе і перекусити.