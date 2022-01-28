Общественный транспорт в Египте: что нужно знать туристам о его специфике

Если планируете поездку в Египет, то обязательно узнайте особенности передвижения внутри страны. Иногда туристы вынуждены пользоваться общественным транспортом.

Слишком экстремально

Поездки в местных маршрутных такси могут показаться слишком экстремальными. Все потому, что в транспорте редко закрывается дверь – чтобы салон охлаждался. Так водители экономят на кондиционерах.

Читайте также Акция Sunny Week от Coral Travel: как сэкономить до 40% на отпуск в 7 самых популярных странах

Ездят обычно на достаточно большой скорости, а людей в салон набивается немало.

В общем-то, может показаться, что в Египте отсутствуют правила дорожного движения. Конечно, они есть, но водители часто нарушают их разными способами. По этой же причине следует очень внимательно переходить дорогу.

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.



Египетские "маршрутки" ездят достаточно экстремально / Фото Unsplash

Водители отлично справляются

Впрочем, не все так страшно. Туристы, воспользовавшиеся общественным транспортом в Египте, рассказывают, что местные водители разбираются в своей работе.

Они умело маневрируют и преодолевают все трудности на пути.

Тем путешественникам, которые любят местный колорит, можно воспользоваться маршрутным такси – такая поездка точно запомнится.

Совет туристам

В курортных городах вы встретите маршрутные автобусы, курсирующие по побережью. Обычно местные жители платят за проезд в них доллар. А вот туристам называют цену 3 доллара.

Если заходите в такую ​​"маршрутку", не спрашивайте о цене проезда, а просто давайте доллар и называйте место, куда вам нужно.

Актуально Не делайте этого в Египте: 5 табу, которые спасут от испорченного отдыха

Как когда-то ездили отдыхать на море: смотрите видео