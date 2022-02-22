Один из самых загруженных в мире: все, что туристам нужно знать об аэропорте в Дубае

Между терминалами аэропорта в Дубае проложена ветвь метрополитена, а путешественникам всерьез советуют иметь при себе карту аэропорта, чтобы не заблудиться. Узнайте важные сведения об аэропорте в Дубае.

Аэропорт Дубай расположен в 5 километрах от города. Это один из самых загруженных аэропортов в мире – ежегодно он принимает до 90 миллионов пассажиров.

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Не перепутайте терминалы

В аэропорту Дубая (DXB) есть 3 терминала, они расположены на небольшом расстоянии друг от друга. Перед вылетом следует убедиться, что вы попали в правильный терминал.

Из Терминала 1 летают международные рейсы.

Из Терминала 2 вылетают региональные и бюджетные авиакомпании.

Терминал 3 предназначен для рейсов компаний Emirates и Qantas.

Основным терминалом считают Терминал №1. Там есть все для комфорта пассажиров: бары, кафе, бизнес-центр, пятизвездочный отель, Duty Free, медцентр и комнаты для молитвы.

Между терминалами ездит метро

Из Терминала 1 в Терминал 3 ездит метро. Кроме того, все терминалы связаны между собой автобусами.

В каждом из терминалов есть залы ожидания бизнес-класса. Стоимость входа в них начинается от 180 дирхамов. В улучшенных залах ожидания гостям предложат много сидячих мест, бесплатный Wi-Fi, шведский стол с блюдами международной кухни и душевые за дополнительную плату.



В аэропорту Дубая есть все для комфорта пассажиров / Фото Unsplash

Аэропорт Дубай очень большой и там достаточно просто заблудиться. Поэтому туристам советуют скачать карту терминалов и распечатать ее.

Условия въезда в Дубай

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.

Для въезда в эмират все туристы, независимо от наличия сертификатов о вакцинации, должны давать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Результаты ПЦР-теста нужно предоставлять исключительно на английском или арабском языке.

Каждый турист должен заполнить бланк Декларации о состоянии здоровья. Форму заполняют и при въезде, и при выезде. Кроме того, необходимо установить на телефон приложение, отслеживающее перемещение и обеспечивающее оперативную связь с медучреждениями при обнаружении COVID-19.

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Транзитным пассажирам, не посещающим город, устанавливать приложение не нужно.

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