Обзорную площадку создали в торговом центре Sapphire, расположенном в азиатской части Стамбула. Высота террасы составляет 200 метров.
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Гости на террасе / Фото Milliyet
Туристы и горожане могут полюбоваться панорамным видом на Стамбул. Терраса позволяет осматривать город под углом 360 градусов.
Одна из самых длинных стеклянных террас в Европе имеет длину 27 метров и "глубину" 3 метра.
С высоты 200 метров можно увидеть Стамбул, как на ладони / Фото Milliyet
Где еще можно увидеть Стамбул с высоты
- Поскольку Стамбул считают одним из самых больших городов в Европе, оценить его масштаб можно на одной из многочисленных смотровых площадок.
- Самым популярным среди туристов является холм Чамлиджа.
- Также путешественник могут подняться на Галатскую башню, холмы Пьер Лоти или Нафи Баба, посмотреть Босфор со двора мечети Сулеймание и так далее.
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