Обзорную площадку создали в торговом центре Sapphire, расположенном в азиатской части Стамбула. Высота террасы составляет 200 метров.

Читайте также В Грецию за спокойным отдыхом: преимущества отеля ALEXANDROS PALACE HOTEL & SUITES 5*

Стеклянная терраса
Гости на террасе / Фото Milliyet

Туристы и горожане могут полюбоваться панорамным видом на Стамбул. Терраса позволяет осматривать город под углом 360 градусов.

Одна из самых длинных стеклянных террас в Европе имеет длину 27 метров и "глубину" 3 метра.

Стеклянная терраса
С высоты 200 метров можно увидеть Стамбул, как на ладони / Фото Milliyet

Где еще можно увидеть Стамбул с высоты

  • Поскольку Стамбул считают одним из самых больших городов в Европе, оценить его масштаб можно на одной из многочисленных смотровых площадок.
  • Самым популярным среди туристов является холм Чамлиджа.
  • Также путешественник могут подняться на Галатскую башню, холмы Пьер Лоти или Нафи Баба, посмотреть Босфор со двора мечети Сулеймание и так далее.

Интересно Древняя вечеринка: в Турции нашли мозаику возрастом 1500 лет, на которой изобразили танцы

Как когда-то ездили за границу: смотрите видео