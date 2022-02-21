Обзорную площадку создали в торговом центре Sapphire, расположенном в азиатской части Стамбула. Высота террасы составляет 200 метров.

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Гости на террасе / Фото Milliyet

Туристы и горожане могут полюбоваться панорамным видом на Стамбул. Терраса позволяет осматривать город под углом 360 градусов.

Одна из самых длинных стеклянных террас в Европе имеет длину 27 метров и "глубину" 3 метра.

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С высоты 200 метров можно увидеть Стамбул, как на ладони / Фото Milliyet

Где еще можно увидеть Стамбул с высоты

Поскольку Стамбул считают одним из самых больших городов в Европе, оценить его масштаб можно на одной из многочисленных смотровых площадок.

Самым популярным среди туристов является холм Чамлиджа.

Также путешественник могут подняться на Галатскую башню, холмы Пьер Лоти или Нафи Баба, посмотреть Босфор со двора мечети Сулеймание и так далее.

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