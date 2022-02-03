Огромные скалы над океаном: чем привлекает путешественников побережье Висентина в Португалии
Источник:Travel and Leisure
Эту местность называют "краем света". Здесь расположены пешеходные маршруты и немало нетронутых пляжей, которые впечатляют путешественников.
Португалия – очень интересная страна, позволяющая насладиться разнообразной природой, изысканной кухней и разнообразной культурой. Узнайте про малоизвестный уголок португальского побережья – Кошта Висентина.
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Пейзажи побережья удивят даже опытных путешественников / Фото TJ Eisenstein
Ландшафт поражает
Кошта Висентина расположена в регионе Алгарве, между Одессэйше и Бургау. Это побережье привлекает путешественников своей первозданной природой.
Невероятные виды побережья / Фото Jamie Ditaranto
Costa Vicentina – это национальный природный парк, площадью более 75 тысяч гектаров. Эта территория привлекает путешественников своим ландшафтом – здесь можно полюбоваться скалами над океаном, поразительными гротами, лагунами и бухтами.До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022. Coral Travel предлагает выгодные условия бронирования на самые популярные направления.
На побережье очень много красивых мест / Фото Marco Santos
Любители пеших прогулок и трекинга приезжают сюда за впечатлениями.
В целом туристов на Кошта Висентина достаточно мало – эти места остаются безлюдными и позволяют почувствовать себя наедине с природой.
Туристы путешествуют здесь по рыбацким тропам. Их никто не прокладывает специально – просто рыбаки пытаются спуститься к воде, со временем отыскивая самые лучшие маршруты.
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