Огромные скалы над океаном: чем привлекает путешественников побережье Висентина в Португалии

Эту местность называют "краем света". Здесь расположены пешеходные маршруты и немало нетронутых пляжей, которые впечатляют путешественников.

Португалия – очень интересная страна, позволяющая насладиться разнообразной природой, изысканной кухней и разнообразной культурой. Узнайте про малоизвестный уголок португальского побережья – Кошта Висентина.

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Пейзажи побережья удивят даже опытных путешественников / Фото TJ Eisenstein

Ландшафт поражает

Кошта Висентина расположена в регионе Алгарве, между Одессэйше и Бургау. Это побережье привлекает путешественников своей первозданной природой.



Невероятные виды побережья / Фото Jamie Ditaranto

Costa Vicentina – это национальный природный парк, площадью более 75 тысяч гектаров. Эта территория привлекает путешественников своим ландшафтом – здесь можно полюбоваться скалами над океаном, поразительными гротами, лагунами и бухтами.

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На побережье очень много красивых мест / Фото Marco Santos

Любители пеших прогулок и трекинга приезжают сюда за впечатлениями.

В целом туристов на Кошта Висентина достаточно мало – эти места остаются безлюдными и позволяют почувствовать себя наедине с природой.

Туристы путешествуют здесь по рыбацким тропам. Их никто не прокладывает специально – просто рыбаки пытаются спуститься к воде, со временем отыскивая самые лучшие маршруты.

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