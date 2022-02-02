Нестандартное здание спроектировал японский архитектор Соу Фудзимото. Оно удивляет стеклянными стенами и колоннами, держащими крышу со сквозными отверстиями, что напоминает шляпку гриба. Благодаря этому в здании создан эффект открытого пространства.

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Дом музыки – новый музей в Будапеште / Фото Liget Budapest

Атмосферы леса достигли благодаря орнаментальным элементам на крыше, напоминающим листья деревьев. Кроме того, через отверстия на крыше будут расти настоящие деревья, а в помещение попадать солнечный свет.

Интересный дизайн Дома музыки / Фото Daily News Hungary

В Доме музыки есть 3 этажа, которые символизируют "три движения партитуры". Галереи музея разместились на первом этаже. Там будет представлена ​​постоянная выставка "Звуковые измерения – музыкальные путешествия в пространстве и времени". Она расскажет об истории европейской музыки.

Там будут проводить и временные выставки. Первая из них будет посвящена ключевым этапам развития венгерской поп-музыки второй половины 20 века.

Интерьер музея / Фото Liget Budapest

Недалеко от галерей разместили полусферический купол, где посетители смогут насладиться 360-градусным звуком. Он вмещает до 60 человек.

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Кроме того, в музее будет еще много интересного – 2 зала для семинаров, лекций и музыкальных мероприятий, мультимедийная библиотека, учебные аудитории, архив венгерской эстрады и офисы.

Музыкальный зал в музее / Фото Liget Budapest

Дом музыки стал частью крупного проекта Liget Budapest. В его рамках в городском парке Будапешта планируют открыть еще несколько интересных музеев.