Опередил Испанию и Грецию: какой турецкий курорт возглавляет средиземноморский туризм

Южный город Турции Анталия продолжает оставаться популярнейшим туристическим местом в Средиземноморье. За 10 месяцев гостиницы этого курорта приняли около 9 миллионов отдыхающих.

В турецкий курорт едут туристы из более чем 60 стран. Украинцы – одни из самых частых гостей.

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Самый популярный курорт Средиземноморья

Несмотря на пандемию COVID-19, люди продолжают путешествовать. Среди стран Средиземноморья лидером стала Турция. Испания заняла второе место в рейтинге, а Греция – третье.

На отдых в Анталию приезжают туристы из Украины, Германии, Польши, Казахстана, Румынии, Нидерландов и Великобритании.

К концу сентября Анталия приняла вдвое больше туристов, чем испанская Майорка, которую мы считаем самым сильным конкурентом. Хотя острова приняли 3,5 миллиона туристов, мы увидели прибытие 8,5 миллиона посетителей. Инициировать туристическое движение во время пандемии и сделать его устойчивым, стало важным успехом,

– сказал Эркан Ягджи, глава Ассоциации средиземноморских туристических отельеров.

2021 год считается годом возобновления туризма. Ягджи отметил, что в этом году правительство надеется достичь отметки в 9 миллионов туристов. Поток желающих отдохнуть в Анталии продолжается, хотя сезон закончился. Кроме того, люди активно продолжают бронировать номера на 2022 год, что сигнализирует о лучшем зимнем сезоне.

Туристическая индустрия Турции первой показала миру возможность безопасного туризма даже в условиях пандемии. Это стало возможным благодаря сотрудничеству между государственным и частным сектором. Правительство позаботилось о мерах безопасности в аэропортах, транспорте, гостиницах и других туристических заведениях. Важную роль сыграла программа по сертификации туристов.