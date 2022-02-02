На основе миллиарда отзывов: Tripadvisor назвала самые популярные туристические объекты в мире

Самая большая платформа для путешественников Tripadvisor определила самые популярные туристические объекты мира. Среди них – гостиницы, рестораны и достопримечательности.

Такой список составили по случаю того, что количество отзывов на Tripadvisor превысило 1 миллиард. Чтобы отметить это событие, сотрудники не только определили лучшие туристические места, но опубликовали некоторые интересные факты о платформе и ее пользователях.

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Самые популярные туристические места по версии Tripadvisor

Лучшим отелем в мире оказался Luxor Hotel & Casino в Лас-Вегасе, США. Он собрал на Tripadvisor более 48 200 отзывов.

Самый популярный отель на Tripadvisor / Фото Luxor Hotel & Casino

Самый популярный ресторан в мире – Pastéis de Belém в Лиссабоне, Португалия. Это историческое заведение, которое с 1837 года радует посетителей вкуснейшими паштейшами – традиционным португальским десертом. Пользователи Tripadvisor оставили о нем более 52 600 отзывов.

Pastéis de Belém – самый популярный ресторан / Фото Pastéis de Belém

А самой популярной туристической достопримечательностью оказалась Саграда Фамилия – Храм Святого Семейства в Барселоне, Испания. Эта достопримечательность собрала огромное количество отзывов от туристов – более 164 200.

Лучшая туристическая достопримечательность – Саграда Фамилия / Фото Pexels

Интересные факты о Tripadvisor

Самый длинный англоязычный отклик на платформе состоит из 17 241 слова. Так пользователь Tripadvisor описал свой опыт отдыха в отеле Playa Pesquero Resort на Кубе.

Самым активным рецензентом сайта оказался люксембуржец, написавший более 7000 отзывов с 2015 года, когда он зарегистрировался на платформе.

Пользователь из Рима стал самым активным по количеству загруженных на Tripadvisor фото. Его рекорд составил более 102 000 снимков.

Самым активным путешественником на Tripadvisor оказался ирландец, оставивший отзывы о разных местах в 176 странах.

По отзывам определили и гастрономические предпочтения пользователей платформы. Чаще всего они писали о пицце (10,4 миллиона упоминаний), пирогах (8,4 миллиона упоминаний) и салатах (7,3 миллиона упоминаний).

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