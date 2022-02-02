На основе миллиарда отзывов: Tripadvisor назвала самые популярные туристические объекты в мире
Источник:Daily Mail
Самая большая платформа для путешественников Tripadvisor определила самые популярные туристические объекты мира. Среди них – гостиницы, рестораны и достопримечательности.
Такой список составили по случаю того, что количество отзывов на Tripadvisor превысило 1 миллиард. Чтобы отметить это событие, сотрудники не только определили лучшие туристические места, но опубликовали некоторые интересные факты о платформе и ее пользователях.
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Самые популярные туристические места по версии Tripadvisor
Лучшим отелем в мире оказался Luxor Hotel & Casino в Лас-Вегасе, США. Он собрал на Tripadvisor более 48 200 отзывов.
Самый популярный отель на Tripadvisor / Фото Luxor Hotel & Casino
Самый популярный ресторан в мире – Pastéis de Belém в Лиссабоне, Португалия. Это историческое заведение, которое с 1837 года радует посетителей вкуснейшими паштейшами – традиционным португальским десертом. Пользователи Tripadvisor оставили о нем более 52 600 отзывов.
Pastéis de Belém – самый популярный ресторан / Фото Pastéis de Belém
А самой популярной туристической достопримечательностью оказалась Саграда Фамилия – Храм Святого Семейства в Барселоне, Испания. Эта достопримечательность собрала огромное количество отзывов от туристов – более 164 200.
Лучшая туристическая достопримечательность – Саграда Фамилия / Фото PexelsГоры, морской курорт, экскурсии по удивительным достопримечательностям – какой вариант отдыха вы бы не выбрали, Coral Travel найдет тур именно для вас.
- Самый длинный англоязычный отклик на платформе состоит из 17 241 слова. Так пользователь Tripadvisor описал свой опыт отдыха в отеле Playa Pesquero Resort на Кубе.
- Самым активным рецензентом сайта оказался люксембуржец, написавший более 7000 отзывов с 2015 года, когда он зарегистрировался на платформе.
- Пользователь из Рима стал самым активным по количеству загруженных на Tripadvisor фото. Его рекорд составил более 102 000 снимков.
- Самым активным путешественником на Tripadvisor оказался ирландец, оставивший отзывы о разных местах в 176 странах.
- По отзывам определили и гастрономические предпочтения пользователей платформы. Чаще всего они писали о пицце (10,4 миллиона упоминаний), пирогах (8,4 миллиона упоминаний) и салатах (7,3 миллиона упоминаний).
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