Осторожнее с подарками: какие праздничные товары нельзя брать с собой в самолет

Праздничный период – это время, когда многие путешественники везут с собой разнообразные подарки, и не всегда задумываются о том, можно ли брать их в салон самолета.

Эксперты сервиса Skyscanner решили напомнить туристам о правилах и составили список праздничных вещей, которые нельзя перевозить в ручной клади в самолете. Несмотря на общее праздничное настроение, служба безопасности будет конфисковать эти предметы, если кто-то все же возьмет их с собой. Поэтому лучше раньше времени позаботиться о том, чтобы упаковать их в основной багаж или оставить дома.

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Хлопушки

Хлопушки в большинстве случаев запрещено перевозить самолетом – будь то в багаже ​​или в ручной клади. Некоторые авиакомпании могут сделать исключение и разрешить взять закрытую коробку хлопушек, но из-за небольшого количества пороха вам придется положить их в чемодан и отдать в багажный отдел. Если вы не покупали место для багажа, придется обойтись без них.

Упакованные подарки

Если вы везете подарки для близких, не упаковывайте их в праздничную обертку раньше времени, а сделайте это по прилету. Это поможет не тратить свое время и деньги впустую. Дело в том, что сотрудники службы безопасности могут потребовать увидеть содержимое пакетов или коробок, и тогда обертку придется снять.

Штопоры

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Штопор – это популярный подарок, ведь он точно пригодится в хозяйстве. Однако в аэропорту так не считают. Так как штопор можно использовать в качестве оружия, сотрудники точно конфискуют его из ручной клади. Но выход есть – такие предметы можно перевозить в багажном отделении.

Соусы, мед, джем и… камамбер

Различные соусы, сиропы, джемы и мед не представляют угрозы, однако подпадают под ограничение количества жидкости, которую можно перевозить на борту самолета. Единственный вариант сделать это – найти продукт в бутылочке или баночке объемом не более 100 миллилитров.

Как ни странно, но к этому же пункту относят и сыры мягкой консистенции, например камамбер. Специалисты говорят, что он может превратиться из твердого в жидкий посреди полета и превысить лимит в 100 миллилитров жидкости.

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