Осторожно, Танзания: что не стоит делать туристам в этой африканской стране
5 февраля 2022 , 15:36Читати новину українською
Источник:Tripmydream
Танзания – невероятно привлекательная для туристов страна. В последние годы все больше путешественников выбирают такие экзотические поездки, однако у них есть свои нюансы.
Всем желающим отправиться в отпуск в Танзанию, сначала следует подготовиться и узнать, чего лучше не делать в этой африканской стране.
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Что не стоит делать в Танзании
- Не пить и свести к минимуму использование воды из-под крана, ведь из-за низкого качества это может быть опасным. Употреблять лучше бутылочную воду, а чистить зубы, умываться и мыть посуду – бутылочной или кипяченой. На всякий случай не лишним будет запастись антисептическими таблетками для обеззараживания воды.
- Не покупать мясо и рыбу на местных рынках, а фрукты очень тщательно мыть.
- Не платить за услугу или товар заранее. Рассчитывайтесь только после того, как получили то, что хотели. Иначе вас могут попросить заплатить второй раз, что повлечет за собой лишние разбирательства.
- Лучше воздержаться от вечерних и ночных прогулок по Танзании без сопровождения. Из-за низкого уровня жизни и высокого уровня бедности, неосторожные туристы иногда становятся жертвами ограблений.
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- Не носить с собой оригиналы документов, авиабилеты и много наличных денег. Ценные и важные вещи лучше хранить в надежном гостиничном номере или сейфе и не доставать без лишней необходимости.
- Не ходить у края дороги. Местные грабители нередко обворовывают туристов на мопедах и мотоциклах – просто подъезжают к ним и вырывают из рук сумки.
- Не ловить такси "с руки". Перед поездкой или после прибытия в страну найдите контакты проверенных и надежных перевозчиков и пользуйтесь только их услугами. Иначе можно встретить мошенников.
- Не курить в общественных местах. В Танзании действует строгий запрет на курение, и за его нарушение могут выписать немалый штраф или даже на несколько часов арестовать. Курить можно только в специальных зонах или номерах отелей, но и это лучше сначала уточнить у администрации.
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