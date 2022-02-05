Осторожно, Танзания: что не стоит делать туристам в этой африканской стране

Танзания – невероятно привлекательная для туристов страна. В последние годы все больше путешественников выбирают такие экзотические поездки, однако у них есть свои нюансы.

Всем желающим отправиться в отпуск в Танзанию, сначала следует подготовиться и узнать, чего лучше не делать в этой африканской стране.

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Что не стоит делать в Танзании

Не пить и свести к минимуму использование воды из-под крана, ведь из-за низкого качества это может быть опасным. Употреблять лучше бутылочную воду, а чистить зубы, умываться и мыть посуду – бутылочной или кипяченой. На всякий случай не лишним будет запастись антисептическими таблетками для обеззараживания воды.

Не покупать мясо и рыбу на местных рынках, а фрукты очень тщательно мыть.

Не платить за услугу или товар заранее. Рассчитывайтесь только после того, как получили то, что хотели. Иначе вас могут попросить заплатить второй раз, что повлечет за собой лишние разбирательства.

Лучше воздержаться от вечерних и ночных прогулок по Танзании без сопровождения. Из-за низкого уровня жизни и высокого уровня бедности, неосторожные туристы иногда становятся жертвами ограблений.

Как сделать отдых в Танзании комфортным и безопасным / Фото Pixabay

Не носить с собой оригиналы документов, авиабилеты и много наличных денег. Ценные и важные вещи лучше хранить в надежном гостиничном номере или сейфе и не доставать без лишней необходимости.

Не ходить у края дороги. Местные грабители нередко обворовывают туристов на мопедах и мотоциклах – просто подъезжают к ним и вырывают из рук сумки.

Не ловить такси "с руки". Перед поездкой или после прибытия в страну найдите контакты проверенных и надежных перевозчиков и пользуйтесь только их услугами. Иначе можно встретить мошенников.

Не курить в общественных местах. В Танзании действует строгий запрет на курение, и за его нарушение могут выписать немалый штраф или даже на несколько часов арестовать. Курить можно только в специальных зонах или номерах отелей, но и это лучше сначала уточнить у администрации.

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