Отдых без переплат: как сэкономить на отеле и получить лучший номер

Путешествия – это отличный опыт и возможность отдохнуть, однако часто они бывают затратными. Именно поэтому, вероятно, никто не откажется немного сэкономить.

Существенная статья расходов в путешествиях – это жилье. Большинство туристов останавливаются в гостиницах, поэтому им могут понадобиться несколько лайфхаков, которые помогут получить скидку или улучшить свой номер бесплатно.

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Сравните цены

Используйте туристические сайты и сервисы онлайн-бронирования жилья, чтобы сравнить цены на проживание в разных отелях. Так вы поймете, какова средняя цена и на что вы можете рассчитывать. Это поможет выбрать самый выгодный вариант и не переплачивать. Кроме того, такие ресурсы часто предлагают своим пользователям скидки, специальные промокоды и дополнительные услуги.

Проверяйте цену без посредника

Не забывайте проверить цену, которую предлагают в отеле напрямую. Часто гостиницы платят комиссию сервисам бронирования за размещение их предложений, поэтому там цена может быть выше. А если пропустить звено посредников и сразу обратиться в гостиницу, платить больше не придется.

Сравните цены на сайте отеля и сервисах бронирования / Фото Freepik

Перед тем как забронировать номер, сравните предложение на сайте отеля и других ресурсах, и выберите лучший вариант.

Бронируйте в последнюю минуту

Бронирование жилья в последний момент – это лайфхак от путешественников, которые не боятся рисковать и отправиться в новое место без окончательного варианта для проживания. На самом деле в этом нет ничего страшного, конечно, если там, куда вы отправляетесь, в то время нет бешеного наплыва туристов или не происходит какое-нибудь очень популярное событие.

Обычно гостиницы стремятся заполнить все номера, поэтому, если у них до последнего остаются незабронированные комнаты, они делают приличные скидки. Этим и пользуются опытные путешественники.

Заселяйтесь вечером

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Вечером вероятность получить улучшение номера больше / Фото Freepik

Если же у вас есть бронирование, но вы хотели бы улучшить уровень своего номера бесплатно, подумайте о том, чтобы не заселяться с самого утра. Вечером в гостиницах уже более или менее понимают, какой будет заполненность, и вероятнее согласятся на просьбу предоставить лучший номер, потому что будут знать, что он, скорее всего, не понадобится.

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