Суттєва стаття витрат у подорожах – це житло. Більшість туристів зупиняються у готелях, тож їм знадобляться кілька лайфхаків, що допоможуть отримати знижку або покращити свій номер безкоштовно.

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Порівнюйте ціни

Використовуйте туристичні сайти та сервіси онлайн-бронювання житла, аби порівняти ціни на проживання у різних готелях. Так ви зрозумієте, якою є середня ціна та на що ви можете розраховувати. Це допоможе обрати найвигідніший варіант та не переплачувати. Крім того, такі ресурси нерідко пропонують своїм користувачам знижки, спеціальні промокоди та додаткові послуги.

Перевіряйте ціну без посередника

Не забувайте перевірити ціну, яку пропонують у готелі напряму. Часто готелі платять комісію сервісам бронювання за розміщення їхніх пропозицій, тому там ціна може буде вищою. Натомість, якщо пропустити ланку посередників і одразу звернутися до готелю, платити більше не доведеться.

Порівнюйте ціни на сайті готелю та сервісах бронювання / Фото Freepik

Перед тим, як забронювати номер, порівняйте пропозицію на сайті готелю та інших ресурсах, і оберіть найкращий варіант.

Бронюйте в останню хвилину

Бронювання житла в останній момент – це лайфхак від мандрівників, які не бояться ризикувати та вирушити у нове місце без остаточного варіанту для проживання. Насправді у цьому немає нічого страшного, звичайно, якщо там, куди ви вирушаєте, у той час немає шаленого напливу туристів чи не відбувається якась дуже популярна подія.

Зазвичай готелі прагнуть заповнити усі номери, тому якщо у них до останнього залишаються незаброньовані кімнати, вони роблять пристойні знижки. Цим і користуються досвічені мандрівники.

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Заселяйтеся ввечері

Ввечері ймовірність отримати покращення номера більша / Фото Freepik

Якщо ж у вас вже є бронювання, але ви хотіли б покращити рівень свого номера безкоштовно, подумайте про те, щоб не заселятися з самого ранку. Ввечері у готелях вже більш-менш розуміють, якою буде заповненість, і швидше погодяться на прохання надати кращий номер, бо знатимуть, що він найімовірніше не знадобиться.

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