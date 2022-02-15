Отдых в зимний сезон: какая погода в Хургаде по месяцам

Египет – очень популярное направление среди украинских путешественников. Отдых здесь доступен даже зимой, поэтому рассказываем, какая погода ждет путешественников в "холодный" сезон.

Хургада – популярный курорт в материковой части Египта. В период с декабря по март погода на курорте имеет ряд особенностей, о которых важно узнать перед тем, как планируете путешествие в Египет.

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Декабрь

Обычно первый месяц зимы встречает туристов довольно приятной погодой. В этот период можно купаться и проводить время на пляже.

Особенно приятно зимой посещать экскурсии – нет душной жары, погода теплая и приятная.

Однако вечером на курорте может быть холодно – поэтому обязательно возьмите с собой тёплую кофту, брюки и даже легкую куртку.

Температура воздуха: 23 – 24 градуса выше нуля.

23 – 24 градуса выше нуля. Температура воды: 21 – 23 градуса.



Зимний Египет привлекает туристов своей умеренной температурой без жары / Фото Unsplash

Январь

Многие туристы приезжают в Египет для того, чтобы встретить Новый год и остаются на отдых в первые дни января. В этот период царит не очень жаркая и достаточно комфортная погода.

Ночью может быть достаточно прохладно. Кроме того, в январе в Египте часто бывает ветрено. Однако туристы все равно едут туда – в более теплые дни можно купаться в море, в более прохладные – в бассейне. Также январь – идеальное время для посещения экскурсий.

Температура воздуха: 21 – 25 градусов тепла днем, 12 – 15 градусов ночью.

21 – 25 градусов тепла днем, 12 – 15 градусов ночью. Температура воды: около 23 градусов тепла.

До лета еще далеко, но в отпуск хочется уже? Есть выход – забронируйте тур в Турцию, Египет, Грецию, Испанию или Черногорию на летний сезон 2022.на самые популярные направления.

Февраль

Февраль считают самым холодным месяцем в Хургаде. Температура воздуха не слишком отличается от январской, а вот вода немного остывает.

Температура воздуха: около 21 градуса тепла днем.

около 21 градуса тепла днем. Температура воды: 19 – 20 градусов.

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Температура воздуха и воды в Хургаде начинает медлительно расти – в Египет приходит весна.