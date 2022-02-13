Лучшими в Аджмане считают пляжи, которые обслуживают гостиницы Kempinski, Tulip Inn Royal и Ramada. Все они расположены на первой линии, а гостям гостиниц предлагают пользоваться инфраструктурой абсолютно бесплатно.

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Туристы жарят барбекю

Главной особенностью местных пляжей есть обустроенные места для барбекю. Здесь любят собираться как туристы, так и местные жители. Но во время дегустации мяса на пляже строго-настрого запрещено употреблять алкоголь.

Если вы не живете в одном из роскошных отелей, вам тоже открыт доступ к пляжам и всей роскошной инфраструктуре. Однако за него нужно уплатить так называемый "дневной сбор".

Также в Аджмане есть городские пляжи. На них вы найдете лежаки, кабинки для переодевания, несколько баров. На пляже все время дежурят спасатели.

Что посмотреть в Аджмане

Музей Аджмана

Чем особенный пляжный отдых в Аджмане
Музей Аджмана / Фото Planet Ware

Местный музей расположен в крепости XVIII века. Там можно увидеть археологические находки и артефакты из прошлых веков.

Верфь

Чем особенный пляжный отдых в Аджмане
Так выглядят корабли дау / Фото Planet Ware

Верфь – это сооружение где строят и ремонтируют морские суда. В Аджмане расположена верфь, где строят традиционные арабские суда под названием дау.

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Сейчас на них преимущественно катают туристов и проводят соревнования. Раньше дау использовали для перевозки грузов и поиска жемчуга.

Считается, что в Аджмане расположен крупнейший в мире центр по строительству дау.

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