Торгуйтесь
Египет – арабская страна. Люди здесь любят ходить на рынок и обязательно торговаться. Торгуйтесь и вы – не стесняйтесь предлагать более низкую цену на понравившийся вам товар.
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На рынке обязательно нужно торговаться / Фото Unsplash
В Египте можно торговаться и с таксистами – кроме случаев, когда они берут с вас плату по счетчику. Но делать это нужно перед поездкой – чтобы и вы, и таксист знали об условиях, на которых едете.
Ищите распродажи
В торговых центрах часто бывают распродажи / Фото Unsplash
Удивительно звучит, но в торговых центрах часто можно купить гораздо более дешевые вещи, чем на базаре. В универмагах и шопинг-молах очень часто проводят распродажи – поэтому не забывайте посетить их.
Если пришли покупать вещи на рынок, обязательно сравните цены на товар в нескольких местах. Также не забывайте торговаться.
Если вам понравилась вещь, но вы не хотите переплачивать, попытайтесь развернуться и уйти. Обычно в этот момент продавец называет реальную сумму, за которую он готов ее продать.
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Безлимитные рестораны
Попытайтесь найти рестораны с безлимитной едой / Фото Unsplash
Этот совет подходит тем, кто приезжает в Египет надолго – например, зимовать. Или проживает в городе, а не в отеле с "все включено".
Питаться каждый день в разных заведениях может оказаться довольно дорого. Однако в Египте есть немало ресторанов, в которых вы платите только за вход. А вот есть можете сколько угодно.
Обычно пойти в такое заведение намного выгоднее, чем платить за каждое блюдо в обычном ресторане.