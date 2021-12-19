Как отдыхать в Египте дешевле: советы тем, кто едет впервые

Существуют небольшие лайфхаки, которые помогут сделать отдых более бюджетным. Узнайте, как сэкономить на обыденных вещах – это особенно полезно для тех, кто приезжает в страну надолго.

Торгуйтесь

Египет – арабская страна. Люди здесь любят ходить на рынок и обязательно торговаться. Торгуйтесь и вы – не стесняйтесь предлагать более низкую цену на понравившийся вам товар.

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На рынке обязательно нужно торговаться / Фото Unsplash

В Египте можно торговаться и с таксистами – кроме случаев, когда они берут с вас плату по счетчику. Но делать это нужно перед поездкой – чтобы и вы, и таксист знали об условиях, на которых едете.

Ищите распродажи

Хотя за окном зима и холод, сейчас самое время позаботиться о летнем отпуске. Раннее бронирование от Coral Travel – это выгодные условия на самые популярные направления.



В торговых центрах часто бывают распродажи / Фото Unsplash

Удивительно звучит, но в торговых центрах часто можно купить гораздо более дешевые вещи, чем на базаре. В универмагах и шопинг-молах очень часто проводят распродажи – поэтому не забывайте посетить их.

Если пришли покупать вещи на рынок, обязательно сравните цены на товар в нескольких местах. Также не забывайте торговаться.

Если вам понравилась вещь, но вы не хотите переплачивать, попытайтесь развернуться и уйти. Обычно в этот момент продавец называет реальную сумму, за которую он готов ее продать.

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Безлимитные рестораны



Попытайтесь найти рестораны с безлимитной едой / Фото Unsplash

Этот совет подходит тем, кто приезжает в Египет надолго – например, зимовать. Или проживает в городе, а не в отеле с "все включено".

Питаться каждый день в разных заведениях может оказаться довольно дорого. Однако в Египте есть немало ресторанов, в которых вы платите только за вход. А вот есть можете сколько угодно.

Обычно пойти в такое заведение намного выгоднее, чем платить за каждое блюдо в обычном ресторане.