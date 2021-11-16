Отели только для взрослых: что о них известно и кому они подойдут

Многие гостиницы во всем мире имеют отметку "adult only" ("только взрослый"). Узнайте для чего существуют такие заведения и кому можно в них пребывать.

Гостиницы для взрослых подойдут тем, у кого нет маленьких детей и тем, кто хочет отдыхать в тишине и покое. Такие заведения создали в противоположность семейным гостиницам, где детям предлагают много разных развлечений и анимацию.

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Нет ничего для детей



Отель для взрослых в Египте / Фото Baron Palms Resort

Есть 2 типа гостиниц для взрослых: с возрастным цензом 16+ и 18+. Эти отметки определяют самый молодой возраст, с которого посетители могут заселяться в отель.

Концепция гостиниц исключительно для взрослых популярна в Египте и Турции. Если вы попросите вашего туроператора выбирать среди таких отелей, будьте уверены – найдется немало вариантов.

В таких отелях нет ничего для детей: ни анимации, ни детских площадок, ни неглубоких бассейнов. Питание тоже "заточено" во взрослую аудиторию: здесь сложнее найти простые блюда, которые могли бы подойти детям.

Вместо этого отели для взрослых часто предлагают своим посетителям немалый выбор развлечений, дискотек и шумных вечеринок.

Гостиницы для взрослых: все прилично

Существует распространенное предубеждение, что в гостиницах для взрослых расположены нудистские пляжи (поэтому туда и не пускают детей). Однако это неправда – эта концепция придумана для людей, желающих наслаждаться спокойным отдыхом.



Отель для взрослых Meraki, Египет / Фото Meraki Resort

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А также для экономии – владельцам таких гостиниц не нужно заботиться о детских развлечениях.

Но есть и отели с пляжами, где можно загорать совсем без одежды. Туристам, желающим попасть в такой, нужно искать отметку "nude" при выборе заведения.