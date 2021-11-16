Готелі для дорослих підійдуть тим, хто не має маленьких дітей і хоче відпочивати у тиші та спокої. Такі заклади створили на противагу сімейний готелям, де дітям пропонують чимало розваг та анімацію.

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Немає нічого для дітей



Готель для дорослих у Єгипті / Фото Baron Palms Resort

Існують 2 типи готелів для дорослих: із віковим цензом 16+ та 18+. Ці позначки визначають наймолодший вік, з якого відвідувачі можуть заселятися у готель.

Концепція готелів виключно для дорослих популярна у Єгипті та Туреччині. Якщо ви попросите вашого туроператора обирати серед таких готелів, будьте певні – вам знайдуть чимало варіантів.

У таких готелях немає нічого для дітей: ні анімації, ні дитячих майданчиків, ні мілких басейнів для дітлахів. Харчування теж "заточене" під дорослу аудиторію: тут складніше знайти прості страви, що могли б підійти дітям.

Натомість готелі для дорослих часто пропонують своїм відвідувачам чималий вибір розваг, дискотек та шумних вечірок.

Готелі для дорослих: усе пристойно

Існує поширене упередження, що у готелях для дорослих розташовані нудистські пляжі (тому туди й не пускають дітей). Однак це неправда – ця концепція придумана для людей, які хочуть насолоджуватися спокійним відпочинком.



Готель для дорослих Meraki, Єгипет / Фото Meraki Resort

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А також для економії – власникам таких готелів не потрібно дбати про дитячі розваги.

Але існують і готелі з пляжами, де можна засмагати зовсім без одягу. Туристам, які хочуть потрапити у такий, потрібно шукати позначку "nude" при виборі закладу.