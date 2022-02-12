Отпуск с динозаврами: на Airbnb можно забронировать жилье в стиле Парка Юрского периода

Любители динозавров и поклонники фильмов "Парк Юрского периода" могут провести отпуск в компании любимых героев – тиранозавра, велоцираптора, трицератопса, бронтозавра и других.

Жизнь в Парке Юрского периода

В Вашингтоне, США, можно арендовать дом, оформленный в стиле культовых кинолент, где есть аниматронные динозавры в натуральную величину. Они живут на территории и делают отдых по-настоящему атмосферным. Особенного шарма добавляет то, что динозавры являются оригинальным реквизитом киностудии.

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Огромный тиранозавр охраняет вход в дом, велоцираптор в вольере внимательно следит за происходящим в джакузи на улице, а трицератопс, бронтозавр и другие могут составить компанию в других локациях.

Жители дома Парка Юрского периода / Фото Airbnb

Жители дома Парка Юрского периода / Фото Airbnb

Несмотря на то, что дом и его постоянные жители напоминают, каким мир был 65 миллионов лет назад, здесь есть все современные удобства. Просторная гостиная, полностью оборудованная кухня, 3 спальни с большими кроватями и 2 ванные – все, что необходимо для комфортного отдыха компании до 8 человек. На улице есть открытая гидромассажная ванна, где можно расслабиться после наполненного событиями и впечатлениями дня.

Жители дома Парка Юрского периода / Фото Airbnb

Если давно мечтаете отдохнуть и перезагрузиться, самое время отправиться в путешествие. Coral Travel поможет получить незабываемые впечатления. Выбрать желаемое направление можно здесь

Провести отпуск вместе с динозаврами из "Парка Юрского периода" стоит от 370 долларов (10 280 гривен) за ночь. Цена меняется в зависимости от сезона и длительности проживания. Минимальный срок аренды – 2 ночи.

Внутри дома Парка Юрского периода / Фото Airbnb

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