Життя у Парку Юрського періоду

У Вашингтоні, США, можна орендувати будинок, оформлений у стилі культових кінострічок, де є аніматронні динозаври у натуральну величину. Вони живуть на території та роблять відпочинок по-справжньому атмосферним. Особливого шарму додає те, що динозаври є оригінальним реквізитом кіностудії.

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Величезний тиранозавр охороняє вхід до будинку, велоцираптор у вольєрі уважно слідкує за тим, що відбувається у джакузі на вулиці, а трицератопс, бронтозавр та інші можуть скласти компанію в інших локаціях.

Мешканці будинку Парку Юрського періоду / Фото Airbnb

Мешканці будинку Парку Юрського періоду / Фото Airbnb

Попри те, що дім та його постійні мешканці нагадують, яким світ був 65 мільйонів років тому, тут є усі сучасні зручності. Простора вітальня, повністю обладнана кухня, 3 спальні з великими ліжками та 2 ванні кімнати – усе, що необхідно для комфортного відпочинку компанії до 8 людей. На вулиці є відкрита гідромасажна ванна, де можна розслабитися після наповненого подіями та враженнями дня.

Мешканці будинку Парку Юрського періоду / Фото Airbnb

Якщо давно мрієте відпочити та перезавантажитися, саме час вирушити в мандри. Coral Travel допоможе отримати незабутні враження. Обрати бажаний напрям можна тут.

Провести відпустку разом із динозаврами з "Парку Юрського періоду" коштує від 370 доларів (10 280 гривень) за ніч. Ціна змінюється залежно від сезону та тривалості проживання. Мінімальний термін оренди – 2 ночі.

Усередині будинку Парку Юрського періоду / Фото Airbnb

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