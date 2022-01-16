В Судане пирамиды были раньше

Нубийские пирамиды в Судане были построены на 100 лет раньше египетских. Однако в мире лучше известны именно пирамиды Гизы – потому что они хорошо сохранились до наших дней.

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Египтяне не первыми придумали пирамиды / Фото Unsplash

Египетские пирамиды – довольно грубые постройки, созданные из известняка. Этот камень был наиболее доступным в стране.

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"Проклятие фараона"

Легенда свидетельствует, что "проклятие фараона" убивает тех, кто прикоснулся к могилам царских особ или мумиям. В древнем Египте фараонов считали наместниками богов на земле. Именно поэтому они могли оградить свои гробницы путем своеобразного "проклятия". Ведь в пирамидах хоронили не только тела фараонов, но и огромное количество драгоценностей – это привлекало воров.



Легенда о "проклятии фараонов" появилась после открытия гробницы Тутанхамона / Фото BigPicture

Обычно "проклятие фараонов" связывают со случаями смерти, которые имели место в течение нескольких последующих лет после открытия могилы Тутанхамона. Ученые считают, что на открывателей гробницы могли действовать радиоактивные элементы, яд, спрятанный в гробницах или грибки, обитающие в могильной плесени.

Первым, кого похоронили в пирамиде, был Джосер



Так выглядела мастаба / Фото Indicator

Египетских фараонов не всегда хоронили в пирамидах. Раньше гробницами правителей становились ямы-могилы и мастабы – постройки с плоской крышей и стенами, наклоненными внутрь.

В 27 веке до нашей эры архитектор Имхотеп спроектировал первую пирамиду, в которой был похоронен фараон Джоссер.

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Пирамиды перестали строить из-за воров



Рельеф Долины царей, напоминающий пирамиду / Фото About Planet

Одной из возможных причин, почему фараоны отказались от пирамид, стала их незащищенность. Воры проникали в гробницы, чтобы украсть имущество фараонов.