Пляжный отдых в ОАЭ: какая погода зимой в Фуджейре

Если вы планируете провести отпуск на пляжах Соединенных Арабских Эмиратов, узнайте, насколько тепло там зимой. Рассказываем, какая погода в эмирате Фуджейра по месяцам.

Фуджейра – популярный курорт для пляжного отдыха и семей с детьми. Туристы едут сюда за невероятными видами, скалистыми мысами и живописными ущельями.

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Климат в Фуджейре

Климат в этом эмирате субтропический и достаточно засушливый. Впрочем, погода в Фуджейре несколько отличается от погоды в других эмиратах: она расположена на берегу Оманского, а не Персидского залива.

Эмират Фуджейра на карте

Лучший период для отдыха в Фуджейре – с середины осени до середины весны. В октябре-ноябре здесь начинается мягкий пляжный сезон, спадает летняя жара, а вода остается идеально теплой.

Впрочем, в зимнее время Фуджейра тоже вполне доступна для пляжного отдыха.



В Фуджейру едут за пляжным отдыхом / Фото Unsplash

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Погода в Фуджейре с ноября по февраль:

Ноябрь

Температура воздуха днем: 28 градусов.

28 градусов. Температура воздуха ночью: 22 градуса.

22 градуса. Температура воды: 23 градуса.

Декабрь

Температура воздуха днем: 26 градусов.

26 градусов. Температура воздуха ночью: 20 градусов.

20 градусов. Температура воды: 20 градусов.

Январь

Температура воздуха днем: 24 градуса.

24 градуса. Температура воздуха ночью: 17 градусов.

17 градусов. Температура воды: 19 градусов.

Февраль