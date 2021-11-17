Пляжный отдых в ОАЭ: какая погода зимой в Фуджейре
Источник:AccuWeather
Если вы планируете провести отпуск на пляжах Соединенных Арабских Эмиратов, узнайте, насколько тепло там зимой. Рассказываем, какая погода в эмирате Фуджейра по месяцам.
Фуджейра – популярный курорт для пляжного отдыха и семей с детьми. Туристы едут сюда за невероятными видами, скалистыми мысами и живописными ущельями.
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Климат в Фуджейре
Климат в этом эмирате субтропический и достаточно засушливый. Впрочем, погода в Фуджейре несколько отличается от погоды в других эмиратах: она расположена на берегу Оманского, а не Персидского залива.
Эмират Фуджейра на карте
Лучший период для отдыха в Фуджейре – с середины осени до середины весны. В октябре-ноябре здесь начинается мягкий пляжный сезон, спадает летняя жара, а вода остается идеально теплой.
Впрочем, в зимнее время Фуджейра тоже вполне доступна для пляжного отдыха.
В Фуджейру едут за пляжным отдыхом / Фото Unsplash
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Погода в Фуджейре с ноября по февраль:
Ноябрь
- Температура воздуха днем: 28 градусов.
- Температура воздуха ночью: 22 градуса.
- Температура воды: 23 градуса.
Декабрь
- Температура воздуха днем: 26 градусов.
- Температура воздуха ночью: 20 градусов.
- Температура воды: 20 градусов.
Январь
- Температура воздуха днем: 24 градуса.
- Температура воздуха ночью: 17 градусов.
- Температура воды: 19 градусов.
Февраль
- Температура воздуха днем: 26 градусов.
- Температура воздуха ночью: 18 градусов.
- Температура воды: 19 градусов.