Отдых в ОАЭ: чем особенный каждый из 7 эмиратов

В Эмиратах можно найти варианты отдыха на любой вкус: от расслабленного пляжного до активного посещения различных достопримечательностей. ОАЭ славится невероятными пейзажами, теплым морем, поразительной архитектурой и роскошным шоппингом.

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Абу-Даби



Абу-Даби / Фото Unsplash

Столица ОАЭ. Здесь можно полюбоваться всемирно известными мечетями, парными башнями-близнецами, имеющими подвижные фасады и знаменитой Capital Gate – падающей башней.

Абу-Даби подойдет тем, кто хочет насладиться атмосферой роскоши.

Также здесь расположен популярный среди туристов остров Яс, на котором можно найти множество развлечений. Здесь есть гоночная трасса Формулы-1, парк развлечений Феррари, парк развлечений компании Warner Brothers, гостиницы и аквапарк.

Дубай



Дубай / Фото Unsplash

Конечно, все, кто планирует отдых в Эмиратах, слышали о Дубае. Это огромный туристический центр, куда прилетают отдыхающие со всего мира.

Этот эмират считают идеальным для тех, кто стремится к развлечениям. Здесь расположены самые известные аквапарки мира, искусственные острова в виде пальм и самое высокое здание мира – Бурдж-Халифа высотой 828 метров.

Шарджа



Шарджа / Фото Кидпассаж

Многие туристы выбирают именно Шарджу для семейного пляжного отдыха. Здесь можно наслаждаться спокойным временем на море. А если захочется развлечений или полюбоваться архитектурой – рядом Дубай, куда многие туристы ездят на экскурсии.

В Шардже можно посетить мечеть Аль-Нур, музей автомобилей, музей археологии и центр дикой природы.

Рас-ель-Хайма



Рас-эль-Хайма / Фото GeografTour

Самый старый из эмиратов. Это – отличный эмират для тех, кто стремится к идеальному отдыху на море. Многие гостиницы здесь предлагают вариант отдыха "все включено", который так любят украинские туристы.

Также в Рас-эль-Хайму следует ехать тем, кто стремится попасть на шоппинг. В городе есть немало туристических достопримечательностей: роскошные восточные базары, археологические раскопки, Национальный музей и аквапарк.

Аджман



Аджман / Фото TuTu

Самый маленький эмират в составе ОАЭ. Здесь расположено множество пляжных отелей. Аджман называют столицей жемчуга и белого песка. Туристы смогут насладиться роскошными пляжами, арабской архитектурой и многочисленными музеями.

Фуджейра



Фуджейра / Фото TuTu

В этом эмирате нет нефти, но есть морской порт, способствующий развитию региона. Туристы едут сюда за песчаными пляжами, скалистыми мысами, живописными ущельями. В этом эмирате существует множество минеральных источников и зелени, что не характерно для основной территории ОАЭ.

Фуджейру называют лучшим местом для дайвинга в ОАЭ.

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Умм-эль-Кайвайн



Умм-эль-Кайвайн / Фото Youroute

В этом эмирате представлены варианты пляжного отдыха. Умм-эль-Кайвайн считают одним из самых спокойных и размеренных эмиратов.