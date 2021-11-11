Отдых в ОАЭ: чем особенный каждый из 7 эмиратов

В Эмиратах можно найти варианты отдыха на любой вкус: от расслабленного пляжного до активного посещения различных достопримечательностей. ОАЭ славится невероятными пейзажами, теплым морем, поразительной архитектурой и роскошным шоппингом.
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Абу-Даби
Абу-Даби / Фото Unsplash
Столица ОАЭ. Здесь можно полюбоваться всемирно известными мечетями, парными башнями-близнецами, имеющими подвижные фасады и знаменитой Capital Gate – падающей башней.
Абу-Даби подойдет тем, кто хочет насладиться атмосферой роскоши.
Также здесь расположен популярный среди туристов остров Яс, на котором можно найти множество развлечений. Здесь есть гоночная трасса Формулы-1, парк развлечений Феррари, парк развлечений компании Warner Brothers, гостиницы и аквапарк.
Дубай
Дубай / Фото Unsplash
Конечно, все, кто планирует отдых в Эмиратах, слышали о Дубае. Это огромный туристический центр, куда прилетают отдыхающие со всего мира.
Этот эмират считают идеальным для тех, кто стремится к развлечениям. Здесь расположены самые известные аквапарки мира, искусственные острова в виде пальм и самое высокое здание мира – Бурдж-Халифа высотой 828 метров.
Шарджа
Шарджа / Фото Кидпассаж
Многие туристы выбирают именно Шарджу для семейного пляжного отдыха. Здесь можно наслаждаться спокойным временем на море. А если захочется развлечений или полюбоваться архитектурой – рядом Дубай, куда многие туристы ездят на экскурсии.
В Шардже можно посетить мечеть Аль-Нур, музей автомобилей, музей археологии и центр дикой природы.
Рас-ель-Хайма
Рас-эль-Хайма / Фото GeografTour
Самый старый из эмиратов. Это – отличный эмират для тех, кто стремится к идеальному отдыху на море. Многие гостиницы здесь предлагают вариант отдыха "все включено", который так любят украинские туристы.
Также в Рас-эль-Хайму следует ехать тем, кто стремится попасть на шоппинг. В городе есть немало туристических достопримечательностей: роскошные восточные базары, археологические раскопки, Национальный музей и аквапарк.
Аджман
Аджман / Фото TuTu
Самый маленький эмират в составе ОАЭ. Здесь расположено множество пляжных отелей. Аджман называют столицей жемчуга и белого песка. Туристы смогут насладиться роскошными пляжами, арабской архитектурой и многочисленными музеями.
Фуджейра
Фуджейра / Фото TuTu
В этом эмирате нет нефти, но есть морской порт, способствующий развитию региона. Туристы едут сюда за песчаными пляжами, скалистыми мысами, живописными ущельями. В этом эмирате существует множество минеральных источников и зелени, что не характерно для основной территории ОАЭ.
Фуджейру называют лучшим местом для дайвинга в ОАЭ.
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Умм-эль-Кайвайн
Умм-эль-Кайвайн / Фото Youroute
В этом эмирате представлены варианты пляжного отдыха. Умм-эль-Кайвайн считают одним из самых спокойных и размеренных эмиратов.
Те, кто любит сочетать морской и активный отдых, смогут заняться подводной рыбалкой, прогуляться по развалинам древних поселений и понаблюдать за птицами.