Почему древние египтяне перестали строить пирамиды: неожиданная причина

Величественные пирамиды – визитная карточка Египта и объект мечты всех туристов. В этих постройках хоронили фараонов. Однако в период Нового царства пирамиды почти перестали строить.

Ученые рассказывают, что произошло и почему пирамиды перестали интересовать правителей Египта. Исследования об этом было опубликовано в журнале Live Science.

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Отказались от символа власти

Пирамиды были символом власти и могущества египетских правителей.

Традиция строить пирамиды начинается со времен царя Джосера, правившего с 2630 по 2611 год до нашей эры. Именно он построил первую пирамиду в Саккаре.



Со временем фараоны отказались от строительства пирамид / Фото Unsplash

Последним правителем, приказавшим возвести пирамиду, был Яхмос I. Годы его правления продолжались с 1550 до 1525 года до нашей эры. Эта пирамида была построена в Абидосе.

После Яхмоса жажда строить пирамиды у фараонов почти исчезла. Следующих правителей хоронили в так называемой Долине царей, расположенной на территории современного города Луксор.

Пирамиды не защищали от ограбления

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Теорий, почему цари отказались от пирамид, существует немало. Профессор египтологии Питер Дер Мануэлян считает, что фараоны решили делать свои гробницы более защищенными – пирамиды ведь непременно грабили.

Тогда королевские захоронения начали делать в далекой долине – их вырубали в скале. Туда приставляли большое количество охранников.

В доказательство данной теории ученые приводят пример пирамиды Яхмоса. Последняя из пирамид была построена нестандартно – погребальная камера с телом фараона была размещена не под сооружением, а на полкилометра дальше вглубь пустыни.

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Вероятно, таким образом фараон хотел уберечь место своего захоронения от расхитителей гробниц.



Рельеф Долины царей напоминает пирамиду / Фото About Planet

Также ученые считают, что немаловажную роль сыграл рельеф Долины царей, куда они перенесли свои захоронения. В месте захоронения расположена вершина Эль-Курн, напоминающая пирамиду своей формой. Итак, все королевские гробницы словно расположены под пирамидой.

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