Почему египетский синий цвет вошел в историю и как его изготовляли

Синий цвет является частью египетской культуры на протяжении веков. Кажется, что в этой стране всегда не хватает синего: ведь здесь царит пустыня и достаточно мало воды.

Почему нужен был именно синий цвет

Традиционно в Египте раскрашивали синим цветом храмы и делали из него амулеты. Синий краситель не является естественным – его смешивали, сочетая разные пигменты.

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Древние египтяне ассоциировали синий цвет с небом и рекой Нил. Именно Нил являлся символом плодородия и главной артерией жизни.



Кубок с египетским синим пигментом в городе Помпеи / Фото Dan Diffendale

Также египтяне считали что "волосы богов были сделаны из драгоценного лазурита". Лазурит – полудрагоценный камень, имеющий темно-синий цвет.

Как делали синюю краску

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В Древнем Египте нашли решение, как обеспечить потребность в синем цвете. Эту синтетическую краску изготавливали из молотого известняка, песка и медных минералов (например, лазурита и малахита).

Все ингредиенты смешивали и сильно нагревали. В результате получали нечто похожее на стекло. Впоследствии полученное стекло перетирали в порошок и смешивали с загустителями – например, яичным белком.

В результате получали достаточно стойкую краску, которой покрывали гробницы фараонов, стены храмов, монументы богам, статуэтки и амулеты.

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Амулет под названием "Назар" / Фото Unsplash

Египетский синий цвет считается одной из первых синтетических красок. Даже сегодня в Египте уважают синий – его можно встретить на многочисленных амулетах под названием "назар", которые, по поверью, защищают от злого глаза.

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