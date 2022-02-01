Польский дипломат случайно обнаружил руины древнего города в Турции

Во время прогулки мужчина обнаружил остатки потерянного турецкого города Фивасы. Дипломат часто гуляет по бездорожью в поисках исторических мест, однако на такую ​​находку не надеялся.

Польский дипломат Роберт Д. Рокицки работает в посольстве в Анкаре. Мужчина интересуется историей и археологией, поэтому самостоятельно исследует дикую турецкую сельскую местность.

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Любит гулять и искать достопримечательности

Именно дипломат стал первым, кто нашел остатки древнего турецкого города Фивасы. Этот населенный пункт играл важную роль в 500-летнем конфликте между Византийской империей и разными мусульманскими халифатами.

В свободное время мужчина занимается своим любимым видом туризма – ходит по бездорожью в поисках исторических мест.

Дипломат гулял по землям южно-центральной Анатолии у Таврских гор. Он искал место, связанное с легендой о 7 спящих.

Что известно о легенде

Легенда о 7 спящих или легенда о спящих Эфеса рассказывает о группе молодых людей, спрятавшихся в пещере недалеко от города Эфес. Они пытались избежать римских гонений против христиан. По легенде, это произошло примерно в 250 году нашей эры.

Нашел не то, что искал

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Однако Рокицки не удалось найти места, связанные с легендой. Вместо этого он увидел потерянный город Фивасу.



Дипломат показывает, где нашел город / Фото Anadolu

Фиваса – укрепленный город в Малой Азии, остававшийся под контролем римлян и византийцев вплоть до начала девятого века нашей эры.

Открытие Фивасы было несколько случайным,

– признается мужчина.

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Фиваса считается одним из самых известных городов региона Ликаония. Однако историки имели слишком мало информации о ее расположении, поэтому искали в разных местах, часто очень удаленных друг от друга.

Ликаония была местом пересечения торговых маршрутов, однако город Фиваса лежал несколько в стороне от них. Ученые искали древний город более 200 лет.

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