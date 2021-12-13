Как получить 3 места в самолете, если путешествуете вдвоем: оригинальный лайфхак

Этот способ может помочь при неполной загрузке самолета. Впрочем, даже если все места будут заняты, вы все равно будете в выигрыше – потому обязательно попробуйте его.

Этот метод работает в самолетах, где каждый ряд имеет 3 места. Если вы путешествуете вдвоем, бронируйте места возле окна и прохода.

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Есть шанс, что посредине никто не сядет

Вряд ли кто-нибудь захочет выбирать место посередине. Есть шанс, что между вами так никто и не сядет.

Впрочем, даже если самолет будет заполнен людьми и все места будут заняты, вы не пожалеете о своем выборе. Вы можете попросить человека посредине поменяться. Обычно все делают это с радостью – мало кто хочет сидеть посредине.



Попытайтесь забронировать места, избегая среднего / Фото Unsplash

Что нужно сделать, когда садитесь в самолет

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Всем путешественникам следует продезинфицировать откидной столик для еды – там собирается множество бактерий. Также в полете не советуют пользоваться многоразовыми одеялами.

Если ваше одеяло дали вам без вакуумной упаковки – лучше оставьте его в стороне. Вряд ли этот предмет постирали перед тем, как предлагать следующим пассажирам.

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А чтобы не тратить лишние средства в аэропорту, туристам советуют:

принести с собой чашку с пакетиками чая или заваркой кофе,

взять замороженную воду – есть шанс, что ее пропустят на личном досмотре.

искать бесплатный Wi-Fi вблизи лаунж-залов и так далее.

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