Понадобится туристам: как сказать "спасибо" на разных языках мира

11 января 2022 , 18:37
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Источник:

24 канал

"Спасибо" – это базовое слово в каждом языке. Поэтому, отправляясь в новое путешествие, просто необходимо знать, как поблагодарить кото-то на языке той страны, куда вы направляетесь.

11 января отмечают Международный день благодарности, а это лучшая возможность выучить, как звучит слово "спасибо" на разных языках. Эта информация обязательно поможет путешественникам легче поладить с местным населением незнакомой страны и получить их расположение.

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Как сказать "спасибо" на разных языках мира:

  1. английский – сенкью (thank you);
  2. арабский – шукран (shoukran);
  3. балийский – суксма (suks-maa);
  4. болгарский – благодаря (blagodaria);
  5. вьетнамский – кам он бан (cảm ơn bạn);
  6. греческий – эфхаристо (ευχαριστώ);
  7. грузинский – мадботт (დიდი მადლობა);
  8. датский – так (tak);
  9. эстонский – айтах (aitäh);
  10. индонезийский – терима касси (terima kasih);
  11. итальянский – грацье (grazie);
  12. испанский – грациас (gracias);
  13. китайский – сье-сье (謝謝);
  14. латвийский – палдис (paldies);
  15. нидерландский – данк у вел (dank u wel);
  16. немецкий – данке (danke);
  17. польский – дзенькуе (dziekuje);
  18. португальский – обригадо (obrigado) к мужчинам, обригада (obrigada) к женщинам;
  19. румынский – мулцумеск (mulţumesc);
  20. словацкий – дякуем (dakujem);
  21. тайский – кхо кха кунь (ขอขอบคุณ);
  22. турецкий – иум тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler);
  23. венгерский – кьосэнэм (köszönöm);
  24. филиппинский – салямат (salamat);
  25. финский – киитош (kiitos);
  26. французский – мерси (merci);
  27. хорватский – хвала (hvala);
  28. чешский – дьекую (dekuju);
  29. шведский – так (tack);
  30. японский – аригато (ありがとう).
Автор: Софія Гусєва