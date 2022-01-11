Понадобится туристам: как сказать "спасибо" на разных языках мира

"Спасибо" – это базовое слово в каждом языке. Поэтому, отправляясь в новое путешествие, просто необходимо знать, как поблагодарить кото-то на языке той страны, куда вы направляетесь.

11 января отмечают Международный день благодарности, а это лучшая возможность выучить, как звучит слово "спасибо" на разных языках. Эта информация обязательно поможет путешественникам легче поладить с местным населением незнакомой страны и получить их расположение.

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Как сказать "спасибо" на разных языках мира:

английский – сенкью (thank you); арабский – шукран (shoukran); балийский – суксма (suks-maa); болгарский – благодаря (blagodaria); вьетнамский – кам он бан (cảm ơn bạn); греческий – эфхаристо (ευχαριστώ); грузинский – мадботт (დიდი მადლობა); датский – так (tak); эстонский – айтах (aitäh); индонезийский – терима касси (terima kasih); итальянский – грацье (grazie); испанский – грациас (gracias); китайский – сье-сье (謝謝); латвийский – палдис (paldies); нидерландский – данк у вел (dank u wel); немецкий – данке (danke); польский – дзенькуе (dziekuje); португальский – обригадо (obrigado) к мужчинам, обригада (obrigada) к женщинам; румынский – мулцумеск (mulţumesc); словацкий – дякуем (dakujem); тайский – кхо кха кунь (ขอขอบคุณ); турецкий – иум тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler); венгерский – кьосэнэм (köszönöm); филиппинский – салямат (salamat); финский – киитош (kiitos); французский – мерси (merci); хорватский – хвала (hvala); чешский – дьекую (dekuju); шведский – так (tack); японский – аригато (ありがとう).