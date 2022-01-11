Понадобится туристам: как сказать "спасибо" на разных языках мира
11 января 2022 , 18:37Читати новину українською
Источник:24 канал
"Спасибо" – это базовое слово в каждом языке. Поэтому, отправляясь в новое путешествие, просто необходимо знать, как поблагодарить кото-то на языке той страны, куда вы направляетесь.
11 января отмечают Международный день благодарности, а это лучшая возможность выучить, как звучит слово "спасибо" на разных языках. Эта информация обязательно поможет путешественникам легче поладить с местным населением незнакомой страны и получить их расположение.
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Как сказать "спасибо" на разных языках мира:
- английский – сенкью (thank you);
- арабский – шукран (shoukran);
- балийский – суксма (suks-maa);
- болгарский – благодаря (blagodaria);
- вьетнамский – кам он бан (cảm ơn bạn);
- греческий – эфхаристо (ευχαριστώ);
- грузинский – мадботт (დიდი მადლობა);
- датский – так (tak);
- эстонский – айтах (aitäh);
- индонезийский – терима касси (terima kasih);
- итальянский – грацье (grazie);
- испанский – грациас (gracias);
- китайский – сье-сье (謝謝);
- латвийский – палдис (paldies);
- нидерландский – данк у вел (dank u wel);
- немецкий – данке (danke);
- польский – дзенькуе (dziekuje);
- португальский – обригадо (obrigado) к мужчинам, обригада (obrigada) к женщинам;
- румынский – мулцумеск (mulţumesc);
- словацкий – дякуем (dakujem);
- тайский – кхо кха кунь (ขอขอบคุณ);
- турецкий – иум тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler);
- венгерский – кьосэнэм (köszönöm);
- филиппинский – салямат (salamat);
- финский – киитош (kiitos);
- французский – мерси (merci);
- хорватский – хвала (hvala);
- чешский – дьекую (dekuju);
- шведский – так (tack);
- японский – аригато (ありがとう).