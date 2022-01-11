11 січня відзначають Міжнародний день вдячності, а це найкраща нагода вивчити, як звучить слово "дякую" різними мовами. Ця інформація обов'язково допоможе мандрівникам краще порозумітися з місцевим населенням незнайомої країни та здобути їхню прихильність.

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Як сказати "дякую" різними мовами світу: