11 січня відзначають Міжнародний день вдячності, а це найкраща нагода вивчити, як звучить слово "дякую" різними мовами. Ця інформація обов'язково допоможе мандрівникам краще порозумітися з місцевим населенням незнайомої країни та здобути їхню прихильність.

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Як сказати "дякую" різними мовами світу:

  1. англійська – сенк'ю (thank you);
  2. арабська – шукран (shoukran);
  3. балійська – суксма (suks-maa);
  4. болгарська – благодаря (blagodaria);
  5. в'єтнамська – кам он бан (cảm ơn bạn);
  6. грецька – ефхаристо (ευχαριστώ);
  7. грузинська – мадлобт (დიდი მადლობა);
  8. данська – так (tak);
  9. естонська – айтах (aitäh);
  10. індонезійська – теріма касі (terima kasih);
  11. італійська – граціє (grazie);
  12. іспанська – граціас (gracias);
  13. китайська – с'є-с'є (謝謝);
  14. латвійська – палдіс (paldies);
  15. нідерландська – данк у вел (dank u wel);
  16. німецька – данке (danke);
  17. польська – дзенькує (dziekuje);
  18. португальська – обрігадо (obrigado) до чоловіків, обрігада (obrigada) до жінок;
  19. румунська – мулцумеск (mulţumesc);
  20. словацька – дякуєм (dakujem);
  21. тайська – кхо кха кунь (ขอขอบคุณ);
  22. турецька – іюм тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler);
  23. угорська – кьосенем (köszönöm);
  24. філіппінська – салямат (salamat);
  25. фінська – кіітош (kiitos);
  26. французька – мерсі (merci);
  27. хорватська – хвала (hvala);
  28. чеська – дьєкую (děkuju);
  29. шведська – так (tack);
  30. японська – арігато (ありがとう).