11 січня відзначають Міжнародний день вдячності, а це найкраща нагода вивчити, як звучить слово "дякую" різними мовами. Ця інформація обов'язково допоможе мандрівникам краще порозумітися з місцевим населенням незнайомої країни та здобути їхню прихильність.
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Як сказати "дякую" різними мовами світу:
- англійська – сенк'ю (thank you);
- арабська – шукран (shoukran);
- балійська – суксма (suks-maa);
- болгарська – благодаря (blagodaria);
- в'єтнамська – кам он бан (cảm ơn bạn);
- грецька – ефхаристо (ευχαριστώ);
- грузинська – мадлобт (დიდი მადლობა);
- данська – так (tak);
- естонська – айтах (aitäh);
- індонезійська – теріма касі (terima kasih);
- італійська – граціє (grazie);
- іспанська – граціас (gracias);
- китайська – с'є-с'є (謝謝);
- латвійська – палдіс (paldies);
- нідерландська – данк у вел (dank u wel);
- німецька – данке (danke);
- польська – дзенькує (dziekuje);
- португальська – обрігадо (obrigado) до чоловіків, обрігада (obrigada) до жінок;
- румунська – мулцумеск (mulţumesc);
- словацька – дякуєм (dakujem);
- тайська – кхо кха кунь (ขอขอบคุณ);
- турецька – іюм тешеккюлер (iyiyim, teşekkürler);
- угорська – кьосенем (köszönöm);
- філіппінська – салямат (salamat);
- фінська – кіітош (kiitos);
- французька – мерсі (merci);
- хорватська – хвала (hvala);
- чеська – дьєкую (děkuju);
- шведська – так (tack);
- японська – арігато (ありがとう).