Все начинается с кровати

Анонимный бортпроводник с 19-летним стажем работы рассказал, что первое, на что он обращает внимание в новом номере – это кровать. Дело в том, что в убранном номере должно быть свежее постельное белье, а выяснить, заменили ли его можно, взглянув на складки на ткани.

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Постель не только не должна быть грязной или помятой. На ней должны быть острые складки – заломы , которые образуются, когда белье складывают после стирки. Их отсутствие может указывать на то, что постель давно не стирали.

Не спите на гостиничных простынях, на которых нет заломов от складывания. На них уже кто-то спал,

– сказал бортпроводник.

На свежем постельном белье есть заломы от складывания / Фото Unsplash

Его слова подтверждает и работник мотеля в Марипосе, по имени Дэн. В его обязанности входит заменять нижнее белье на кроватях, но мужчина признался, что делает это не всегда. Если он видит, что постель не полностью испорчена, то просто сильно натягивает простыни , разравнивая их и избавляя от следов использования.

Взгляните на чайник

Опытный путешественник Харрисон Джейкобс, который когда-то всего лишь за год провел 300 ночей в отелях и арендованных апартаментах, рассказал о другом способе проверки чистоты. Если в вашем временном жилище есть чайник – загляните под его крышку .

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"Если я вижу там плесень или ржавчину, а это случается часто, я прошу другой номер либо сокращаю время своего пребывания в этом месте до одной ночи", – поделился Харрисон.

Проверяйте крышку чайника / Фото Pexels