Как проверить, качественно ли убрали ваш номер в отеле: лайфхаки от путешественников

Чистота в помещении, будь то собственное жилье или отельный номер, особенно важна во время пандемии коронавируса. Но иногда работники гостиниц лишь создают видимость уборки после предыдущих гостей, вместо того чтобы сделать это по-настоящему. Именно поэтому необходимо знать, как проверить, действительно ли убрали в вашем номере.

Все начинается с кровати

Анонимный бортпроводник с 19-летним стажем работы рассказал, что первое, на что он обращает внимание в новом номере – это кровать. Дело в том, что в убранном номере должно быть свежее постельное белье, а выяснить, заменили ли его можно, взглянув на складки на ткани.

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Постель не только не должна быть грязной или помятой. На ней должны быть острые складки – заломы, которые образуются, когда белье складывают после стирки. Их отсутствие может указывать на то, что постель давно не стирали.

Не спите на гостиничных простынях, на которых нет заломов от складывания. На них уже кто-то спал,

– сказал бортпроводник.

На свежем постельном белье есть заломы от складывания / Фото Unsplash

Его слова подтверждает и работник мотеля в Марипосе, по имени Дэн. В его обязанности входит заменять нижнее белье на кроватях, но мужчина признался, что делает это не всегда. Если он видит, что постель не полностью испорчена, то просто сильно натягивает простыни, разравнивая их и избавляя от следов использования.

Взгляните на чайник

Опытный путешественник Харрисон Джейкобс, который когда-то всего лишь за год провел 300 ночей в отелях и арендованных апартаментах, рассказал о другом способе проверки чистоты. Если в вашем временном жилище есть чайник – загляните под его крышку.

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"Если я вижу там плесень или ржавчину, а это случается часто, я прошу другой номер либо сокращаю время своего пребывания в этом месте до одной ночи", – поделился Харрисон.

Проверяйте крышку чайника / Фото Pexels

По его словам, кофеварки и электрочайники, в которых почти постоянно есть вода и влага, являются местом обитания микробов и бактерий. Несмотря на это, уборщики часто пропускают эти приборы, потому что их достаточно сложно отчистить. Это также намекает на то, что в гостинице неответственно относятся к уборке.